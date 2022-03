Loano non solo mare, il 24 marzo escursione alla Colla di San Giacomo

Loano – Nuovo appuntamento con “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione loanese del Cai con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. L’escursione di giovedì 24 marzo avrà come destinazione la Colla di San Giacomo, su un itinerario (di 14 chilometri di lunghezza e con un dislivello di 600 metri) immerso nei boschi e nella macchia mediterranea ed arricchito da una bella fioritura.

I partecipanti si ritroveranno alle 8.30 in piazza Valerga. Da qui si sposteranno in auto verso Finale Ligure. Superata la rotonda della stazione ferroviaria, si svolta a sinistra in via Brunenghi. Pervenuti a Finalborgo, alla fine della strettoia si imbocca la strada a destra in direzione di Feglino e la si tiene fino all’ingresso del paese. Il ritrovo è in piazza Durante (sotto il ponte dell’autostrada). Da qui si proseguirà poi verso la località Groppo, dove verranno lasciate le auto (i parcheggi sono limitati, quindi i partecipanti sono invitati ad usare meno macchine possibile).

Partendo dalla località Groppo, l’itinerario si sviluppa percorrendo sentieri e strade sterrate, che specie nella parte più alta offrono notevoli squarci paesaggistici sul mare e sull’entroterra finalese. La salita supera all’inizio il Ponte del Passo, attraversa quindi folti boschi di faggi e castagni, intervallati da slarghi erbosi ricchi di bucaneve e perviene alfine alla Colla di San Giacomo. Già in passato questo valico costituiva un importante luogo di passaggio e di sosta fra il Piemonte, la Lombardia e le zone costiere del finalese e dell’albenganese ed è oggi una tappa importante dell’Alta Via dei Monti Liguri. In questa stessa zona, a sottolinearne l’importanza, sono state erette una lapide dedicata ai soldati che qui combatterono nelle guerre napoleoniche ed un monumento a ricordo dei caduti partigiani che su questi monti lottarono contro le truppe nazifasciste. Poco dopo il Colle si raggiungerà l’omonima chiesa di San Giacomo, isolata e suggestiva, posta al centro di una distesa prativa e panoramica. Qui verrà consumato il pranzo.

La via del ritorno, sempre fra boschi e radure, offrirà ancora un sito di particolare interesse: la conca di un piccolo laghetto ormai privo d’acqua la cui superfice, in questa stagione, è cosparsa da una ricca fioritura di narcisi e ciclamini. Lasciando poi il laghetto, si passerà presso le cascine di Pra Martino e più in basso di Stra e di qui si ritornerà alle auto.

La gita avrà una durata di 5 ore e seguirà un itinerario ad anello, con difficoltà E ed un dislivello di 600 metri circa. I capigita sono Milva Benne, Gabriella Gibbone, Gianni Simonato e Mario Chiappero.

Le escursioni sono gratuite e praticabili da quanti abbiano un discreto allenamento alle camminate in montagna. Per la partecipazione alla gita, i non soci Cai devono sottoscrivere l’assicurazione nominativa infortuni, da richiedere entro le 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’attività stessa telefonando a Flavia Robaldo al numero 335.84.84.568 o, se assente, a Elena Ghiglione al numero 333.93.84.941 entro le 12 del giorno precedente la gita. Senza assicurazione non si potrà partecipare. I partecipanti dovranno avere calzature adatte ed un abbigliamento idoneo all’ambiente montano. I capigita non ammetteranno

chi non ha i dovuti requisiti. Pranzo al sacco a carico di ogni partecipante. I partecipanti sono tenuti ad attenersi alle disposizioni anti-Covid in vigore. Per info sulle escursioni di “Loano non solo mare” è possibile contattare Beppe Peretti al numero 329.4288096.

L’obiettivo di “Loano non solo mare” è promuovere la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.