Loano non solo mare, il 2 giugno escursione sul Monte Carmo per la “Festa del Fiore” programma curato dalla sezione loanese del Cai

Loano non solo mare, il 2 giugno escursione sul Monte Carmo per la “Festa del Fiore”, nuovo appuntamento con “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione loanese del Cai con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Il 2 giugno è prevista un’escursione sul Monte Carmo, il monte loanese per eccellenza, la cima più alta e più classica del nostro territorio.

L’uscita si tiene in concomitanza con la “Festa del Fiore” organizzata come ogni anno dagli “Amici del Carmo”. I partecipanti si ritroveranno alle 8 in piazza Valerga a Loano. Da qui si sposteranno in auto verso Toirano e proseguiranno risalendo la Val Varatella.

Superata la frazione di Carpe si perviene allo scollinamento del Giovo di Toirano, dove verranno lasciate le auto. Il percorso a piedi segue il tracciato dell’Alta Via dei Monti Liguri e inizia dal Giovo di Toirano (a 801 metri) risalendo fitti boschi che ogni tanto si diradano per lasciare spazi aperti da cui si godono ampie viste sulla conca di Bardineto e sulla Val Varatella.

Si raggiungono quindi le pendici finali del Bric Paglierina e con un sentiero in parte in cresta ed in parte nel bosco si arriva al crocevia sotto la vetta, dove si incontrano i sentieri provenienti dal Giovo di Giustenice e dal Rifugio Amici del Carmo.

Di qui alla vetta il sentierino, pur in forte salita, è facile e breve ed in pochi minuti permette di arrivare alla grande croce di cima, da cui la vista spazia su un superbo panorama che abbraccia (bel tempo e visibilità permettendo) l’intera cerchia alpina dalla Val d’Aosta al mare, ed offre nel contempo una estesa vista sulla costa ligure ed in particolare sul loanese.

Raggiunta la vetta, dopo una sosta ristoratrice e le fotografie di rito altro non resta che scendere al sottostante rifugio degli “Amici del Carmo” per la messa (prevista per le 11) ed il pranzo al sacco, arricchito dalla tradizionale pastasciuttata preparata dall’associazione. I

l ritorno avverrà con un facile sentiero che dagli “Amici del Carmo” riporterà in breve sull’itinerario dell’Alta Via dei Monti Liguri, già percorso in salita, e di qui si ritornerà al Giogo di Toirano ed alle auto. La gita avrà una durata di 4 ore e seguirà un itinerario di andata e ritorno, con difficoltà E ed un dislivello di 600 metri circa. I capigita sono: Mario Chiappero, Gianni Simonato, Renato Garolla.

Le escursioni sono gratuite e praticabili da quanti abbiano un discreto allenamento alle camminate in montagna. Per la partecipazione alla gita, i non soci Cai devono sottoscrivere l’assicurazione nominativa infortuni, da richiedere entro le 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’attività stessa telefonando a Flavia Robaldo al numero 335.84.84.568 o, se assente, a Elena Ghiglione al numero 333.93.84.941 entro le 12 del giorno precedente la gita. Senza assicurazione non si potrà partecipare. I partecipanti dovranno avere calzature adatte ed un abbigliamento idoneo all’ambiente montano. I capigita non ammetteranno chi non ha i dovuti requisiti.

Pranzo al sacco a carico di ogni partecipante. I partecipanti sono tenuti ad attenersi alle disposizioni anti-Covid in vigore. Per info sulle escursioni di “Loano non solo mare” è possibile contattare Beppe Peretti al numero 329.4288096. L’obiettivo di “Loano non solo mare” è promuovere la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.