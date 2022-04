Living Sky..Live in peace flash mob per la pace a Varazze, domenica 1 maggio ore 18.00 nello spazio di piazza Bovani.

Living Sky..Live in peace flash mob per la pace a Varazze. Visto il perdurare del tragico periodo storico che stiamo vivendo, l’associazione territoriale IL LEVANTE SAVONESE intende perseverare nella promozione di eventi a sostegno del valore della PACE.

<Dopo il successo di partecipazione ottenuto dalla Fiaccolata per la Pace, che ha unito l’intero comprensorio del Levante per il popolo ucraino – introduce il presidente del Levante Savonese Maurizio Garbarini – il sodalizio torna a proporre un evento tra intrattenimento e raccoglimento, che possa ribadire con sempre maggior forza il nostro No alla Guerra>.

Sostenuta da tutti i Comuni aderenti all’associazione, a ospitare ed organizzare fisicamente la manifestazione sarà il Comune di Varazze, domenica 1 maggio alle 18 in piazza Nello Bovani.

Organizzato in collaborazione con la scuola di danza Flashart Asd e il coro TieniViva Gospel Voices, l’evento proporrà il lancio del videoclip del brano Living Sky, composto dal musicista savonese Matteo Garbarini per la colonna sonora del “Film Vivo!”.

Realizzato dal regista Alfonso Cioce, il video musicale è stato premiato al Festival del Videoclip di Sanremo e per l’occasione sarà proiettato in anteprima assoluta su un maxi schermo, come sfondo all’esibizione dei ballerini del corpo di danza di Flashart. Partito lungo le strade di Varazze e colorato dalle tinte De Sguaines della bandiera della pace, il breve spettacolo danzante vedrà il suo clou in piazza Bovani, con il Flash Mob per la Pace sulle note della suggestiva canzone Living Sky.

Seguirà la lettura da parte di un attore professionista della traduzione del testo della canzone, “Cielo Vivente”, incentrato sulla ricerca di libertà e della pace interiore, lanciando un forte messaggio di speranza.

Il brano sarà quindi riproposto in chiave gospel con la partecipazione delle calde voci del coro TieniViva Gospel Voices, per dare modo al pubblico di assaporare al meglio il significato profondo della canzone, legato alla ricerca interiore della Pace.

<Siamo rimasti subito entusiasti dalla proposta di questo piccolo ma emozionante momento di raccoglimento in nome della Pace – aggiunge il consigliere regionale Alessandro Bozzano, nel direttivo del Levante Savonese – Come associazione abbiamo quindi deciso di patrocinare l’iniziativa, certi che in un momento come questo ogni evento che dia risalto e spazio al valore della Pace sia da sostenere>.

<Il valore della Pace è intrinseco nella nostra comunità – conclude il sindaco di Varazze, Luigi Pierfederici – siamo lieti che Il Levante Savonese ci abbia proposto come location per questo piccolo ma significativo evento. Ringraziamo tutti i soggetti coinvolti, i ballerini, il coro e il cantautore, che hanno prestato la propria arte alla importante causa di diffondere il valore della Pace, proponendo una manifestazione a titolo gratuito per il Comune di Varazze>.