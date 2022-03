Lite nel condominio alla Spezia, dominicano denunciato dalla Polizia

Ieri, intorno alle ore 22.00, la Centrale Operativa della Questura della Spezia inviava una pattuglia della Squadra Volante in via Delle Pianazze in quanto era stata segnalata una lite in un condominio.

Sul posto gli agenti riportavano alla calma le parti presenti, le quali inizialmente si dimostravano collaborative.

Riappacificate le stesse, una di queste decideva di lasciare l’abitazione per trascorrere la notte altrove, ma una volta raggiunto l’esterno del condominio, iniziava nuovamente a dare in escandescenza, urlando e prendendo a calci le vetrate del portone dello stabile, tanto da mandarle in frantumi.

Accompagnato presso gli uffici della Questura per gli accertamenti del caso, l’uomo, un 35enne della Repubblica Dominicana con a carico vari precedenti per reati contro il patrimonio e maltrattamenti in famiglia, nonché destinatario di un Avviso del Questore emesso nel dicembre del 2020, veniva denunciato in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria per danneggiamento aggravato.