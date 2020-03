Liguria, volantini multilingue a senza fissa dimora con regole da seguire

Si è iniziata oggi in Liguria la distribuzione di un volantino multilingue alle persone senza fissa dimora con indicate le regole e i comportamenti da seguire per prevenire il rischio contagio da coronavirus e sapere cosa fare in caso di malessere e presenza di alcuni sintomi.

Si tratta di un’iniziativa della onlus Federazione italiana organismi per i senza fissa dimora in collaborazione con la Croce Rossa Italiana.

Sono sei i consigli per chi non ha casa o non è voluto andare in un alloggio protetto: “Mantieni la distanza di sicurezza di almeno 1 metro dagli altri sia all’aperto sia all’interno di mense e/o dormitori, lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica, non toccarti occhi, naso, bocca con le mani, copri occhi e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci, se non hai un fazzoletto usa la piega del gomito, gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus, non toccare e/o utilizzare oggetti che non siano personali. Se ti senti la febbre, tosse e problemi respiratori, avverti immediatamente un operatore socio-sanitario, chiama il 112 o il numero verde 1500, non andare in ospedale”.