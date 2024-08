Liguria, le attrazioni più vicine alla regione

Tra le varie regioni d’Italia, sicuramente la Liguria è una delle più affascinanti e intriganti, non solo per la sua particolare e caratteristica conformazione ma anche per le bellezze architettoniche e naturali presenti al suo interno. Da sempre meta turistica di pregiata fattura per il nostro Paese, in Liguria – e anche a ridosso dei suoi confini – ci sono svariate attrazioni e luoghi da visitare per trascorrere una vacanza da sogno.

Ventimiglia

Situata al confine con la Francia, la cittadina di Ventimiglia è particolarmente riconosciuta per essere ricca di bellezze naturali e di storia. All’interno della città sono presenti luoghi suggestivi come la Cattedrale di Santa Maria Assunta, uno straordinario esempio di architettura del passato, così come l’area archeologica di Albintimilium, la quale offre uno spaccato della vita romana del tempo che fu. Come dicevamo, anche le bellezze naturali sanno prendersi un posto importante nel palcoscenico di Ventimiglia: impossibile non citare, infatti, la spiaggia dei Balzi Rossi, rinomata per dei fondali ricchissimi di fauna marina.

Sanremo

La città di Sanremo è conosciuta soprattutto per due motivi. Innanzitutto, il famigerato Festival della Canzone Italiana, che ormai da svariate decadi si tiene proprio nella cornice della città ligure. A Sanremo è anche presente uno dei casinò più antichi d’Italia e d’Europa, che offre un’esperienza elegante e divertente in un mondo in cui proliferano sempre maggiormente i casinò online, i quali offrono slot bonus senza deposito immediato e altre promozioni tramite i device tecnologici. Oltre a queste due rinomate attrazioni, però, Sanremo è anche la città delle splendide ville in stile liberty, dei giardini rigogliosi e con un affascinante centro storico, oltre che con un lungomare praticamente imperdibile.

Dolceacqua

Forse una delle località più “sottovalutate” ma, al contempo, più intriganti della Liguria è Dolceacqua. Si tratta di un borgo medievale presente nell’entroterra della zona di Imperia, dominato dal Castello dei Doria. Dolceacqua è presente anche in alcuni dipinti dello straordinario pittore Claude Monet, che in alcune sue opere ha ritratto il ponte a schiena d’asino che si trova a ridosso del fiume Nervia. Questo luogo è particolarmente adatto per passeggiate e visite alle botteghe artigiane.

Triora

Situato sulle montagne liguri, questo particolare borgo medievale è famoso specialmente per le sue storie di stregoneria. Non a caso, al suo interno è presente il Museo Etnografico della Stregoneria, il quale offre un viaggio nell’oscuro passato di questa cittadina. Inoltre, ogni anno la festa di Strigora attira curiosi e visitatori da ogni parte d’Italia e del mondo, alimentando ancora di più il folklore e il mistero attorno a Triora.

Portofino

Meta praticamente imperdibile per chi ama lusso e mondanità, Portofino – situata nella zona delle Cinque Terre – è uno dei luoghi di villeggiatura più importanti e affascinanti d’Italia e di tutto il mondo. Borgo di pescatori diventato famoso ovunque per la sua piazzetta, per le boutique esclusive e per i ristoranti di classe, Portofino propone anche un suggestivo lungomare, chiese storiche e la possibilità di visitare Santa Margherita Ligure e Camogli.

Monte Carlo

A pochi km dalla Liguria, una delle mete più affascinanti e lussuose è certamente Monte Carlo, la parte più centrale della città-stato del Principato di Monaco. Si tratta di uno dei luoghi più glamour di tutta la Costa Azzurra, ricco di spettacoli, concerti, ristoranti di alta classe e non solo. Inoltre, Monte Carlo è anche la sede di uno dei casinò più importanti d’Europa, fondato nel 1863 e ancora oggi ritenuto uno degli edifici più importanti e sontuosi a ospitare queste attività di intrattenimento. Monte Carlo rappresenta un vero e proprio tuffo nel lusso che non potrà non rendere indimenticabile qualsiasi tipo di vacanza.