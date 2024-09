Liguria: Italia Viva correrà nella lista dei Riformisti per Orlando

Italia Viva si allea con +Europa e Psi nella lista ‘Riformisti uniti per la Liguria’ a sostegno di Andrea Orlando

Italia Viva sarà presente alle prossime elezioni regionali in Liguria insieme a +Europa e al Partito Socialista Italiano, uniti nella lista ‘Riformisti uniti per la Liguria’. La coalizione sosterrà la candidatura di Andrea Orlando per la presidenza della Regione Liguria.

Le tre forze politiche hanno confermato l’accordo attraverso una nota congiunta, annunciando che la lista e i candidati saranno presentati ufficialmente la prossima settimana, una volta completati i passaggi formali interni.

Azione sceglie la corsa solitaria

Nonostante i ripetuti appelli, la formazione politica Azione ha deciso di correre da sola alle elezioni regionali, come già accaduto in occasione delle elezioni europee. Italia Viva, +Europa e Psi, invece, si uniscono per rappresentare una visione comune, con l’obiettivo di portare avanti un programma che mette al centro i cittadini e la crescita della Liguria.

Un’alleanza per una Liguria più forte e inclusiva

La coalizione dei Riformisti si propone di costruire una nuova Liguria, meno isolata e più autorevole, con un focus sull’inclusione sociale, lo sviluppo delle infrastrutture, il lavoro e il rispetto per l’ambiente. Il progetto mira a tracciare un percorso di crescita e innovazione per il futuro della regione, senza trascurare il supporto ai più vulnerabili, come malati e anziani.