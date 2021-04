Liguria domani arancione, Toti: Ponente in area rossa fino a domenica 11 compresa

“Da domani la Liguria tornerà in area di criticità arancione, una delle poche regioni del Nord Italia. Mentre il Ponente ligure resterà ancora in zona rossa, sperando che i dati possano presto riallinearsi a quelli del resto del nostro territorio”.

Lo ha ricordato stasera il governatore ligure Giovanni Toti.

“Abbiamo ritenuto – ha aggiunto Toti – di agire nell’ottica della prevenzione, prima che potessero crearsi situazioni di allarme negli ospedali, per riportare rapidamente sotto controllo la curva dei contagi.

Continuiamo ad accelerare la campagna vaccinale concentrandoci sugli anziani e sulle persone più fragili, per diminuire la pressione sugli ospedali e la mortalità.

“Per effetto dell’ordinanza che ho firmato la scorsa settimana, fino a domenica 11 compresa i territori dell’Imperiese e del Savonese rimarranno in area rossa.

Permane quindi fino a domenica 11 compresa, in tutta la Liguria, il divieto di raggiungere le seconde case (o beni assimilabili come imbarcazioni, bungalow, camper o roulotte).

Per quanto riguarda le scuole, fino a domenica 11 compresa è confermata la didattica a distanza al 100% per le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, oltre che per la formazione professionale (IeFP), gli istituti tecnici superiori (Its) e i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts).

Esclusivamente nell’Imperiese e nel Savonese, l’area rossa fino a domenica 11 compresa comporta la didattica a distanza al 100% anche per la seconda e la terza media (scuola secondaria di primo grado)”.

In Liguria da mercoledì prossimo ogni persona con disabilità (ai sensi della legge 104/92 art.3 comma 3) che deve essere ancora vaccinata potrà prenotarsi tramite il portale web http://prenotovaccino.regione.liguria.it e il numero verde 800938818.

Inoltre, sempre da mercoledì prossimo, il centro di vaccinazione di San Benigno (presso le torri Msc) a Genova estenderà l’orario fino alle 2 di notte.