Da inizio emergenza in Liguria sono stati effettuati 12.069 tamponi. Di questi 4.600 sono risultati positivi, con un tasso che supera il 38%.

Lo ha riferito stasera l’agenzia Dire.

I dati degli ultimi giorni sono decisamente migliori. Nelle ultime 24 ore, sono stati 735 i tamponi effettuati ma solo 74 hanno dato esito positivo, poco piu’ del 10%.

“Se i dati migliorano – ha commentato il governatore ligure Giovanni Toti – e’ perche’ i cittadini liguri si sono dimostrati capaci di seguire tutte le misure di isolamento e protezione.

E questo deve continuare anche nei prossimi giorni, altrimenti non potro’ venire qui a dire che la situazione va meglio perche’ non sara’ piu’ cosi’.

Oggi abbiamo visto immagini non edificanti in arrivo da alcune zone di Genova”.

Un concetto ribadito dal sindaco Marco Bucci: “Rispetto a mercoledi’ della settimana scorsa, ieri abbiamo registrato una ulteriore riduzione degli spostamenti del 7%. Il trend e’ in continuo calo. Ma, come abbiamo visto oggi, ci sono alcune aree della citta’ in cui i divieti non vengono rispettati. Dobbiamo stare a casa e uscire per fare la spesa nei momento in cui pensiamo ci sia meno gente in giro”.