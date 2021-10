Liguria, Cgil contro rientro al lavoro: sbagliato demonizzare smart working

“Sono almeno 20mila i dipendenti liguri della pubblica amministrazione, dagli enti locali alla sanità, che a rotazione in questi mesi hanno utilizzato il lavoro agile.

Da venerdì 15 ottobre, con il decreto del ministro per la Funzione Pubblica Renato Brunetta i dipendenti in smart working dovranno tornare tutti progressivamente in presenza.

E saranno quelli impegnati nelle attività di front office e sportello i primi a rientrare in ufficio”.

Lo hanno dichiarato oggi i responsabili liguri del sindacato Cgil.

“Non siamo d’accordo con l’impostazione del decreto – ha spiega Nicola Dho, segretario generale Funzione Pubblica Cgil Liguria – perché da una parte si pensa, erroneamente, che lo smartworking sia sinonimo di minor impegno da parte dei lavoratori e dall’altra si rischia di perdere un’occasione di innovazione ed efficienza dell’amministrazione pubblica.

In Liguria i dipendenti della pubblica amministrazione (escludendo il comparto scuola) sono circa 50 mila e almeno 20mila, a rotazione, hanno utilizzato la possibilità di lavoro a distanza: 15mila sono impiegati negli enti locali.

Ci sono aziende che avevano già introdotto parzialmente lo smart working prima della pandemia, poi in questi mesi è stato implementato e migliorato, per questo chiediamo alla Regione un piano per potenziare le infrastrutture e favorire chi abita e lavora in remoto nell’entroterra e nella zona costiera.

Inoltre, lo smart working si è dimostrato anche uno strumento, aggiuntivo, di prevenzione per i lavoratori fragili”.