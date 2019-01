Liceo Sportivo SM Ausiliatrice: successo per incontro con Stochino

Grande successo ieri sera alla Scuola Maria Ausiliatrice per l’incontro “Più sport, più cultura, più vita”, promosso da Stelle nello Sport nell’ambito del progetto “Una Classe di Valori”. L’appuntamento con il campione Edoardo Stochino, organizzato in occasione del terzo open day dedicato in particolar modo al Liceo Scientifico a indirizzo sportivo (infoline 010 8461681), ha coinvolto numerose famiglie alla presenza del presidente del Coni Liguria Antonio Micillo, del delegato Coni Genova Rino Zappalà, del presidente Pgs Liguria Claudio Alvisi, del presidente PGS Auxilium Genova Angelo Serra e della direttrice della scuola suor Silvia Turrisi.

“Lo Sport ti migliora sotto l’aspetto fisico e mentale, anche le piccole delusioni ti forgiano e aiutano ad affrontare la vita al meglio. Non è stato facile coniugare impegni scolastici e sportivi, dovevo impegnarmi al massimo – ha detto il trentunenne Stochino, nel 2018 vincitore della Coppa del Mondo di Nuoto di Fondo – Plaudo alla proposta formativa della Scuola Maria Ausiliatrice perché agevolazioni come piani di studio concordati e flessibilità oraria vanno incontro alle esigenze di noi Atleti”.

“Esiste una progettazione dipendente dal Ministero che impone lo sviluppo di discipline caratterizzanti all’interno del Liceo Scientifico Sportivo: accanto a quelle scientifiche, ci sono le discipline sportive e le scienze motorie, ampliate rispetto ai percorsi tradizionali – spiega la preside suor Patrizia Bertagnini – Poi, al posto della storia dell’arte e del latino, è inserita la materia di diritto ed economia dello sport. Le prospettive lavorative sono molteplici e riguardano gli ambiti sportivo, scientifico, giuridico e comunicativo-relazionale con possibilità di diventare allenatori ad animatori di centri sportivi, organizzatori di eventi agonistici e amatoriali, consulenti, manager e comunicatori”.

Questo il pensiero di Antonio Micillo, presidente Coni Liguria. “Lo Sport ha numerose valenze e questo Liceo, aperto a tutti, tende ad aiutare gli sportivi d’alto livello modulando gli studi sulla base delle loro necessità. Era una richiesta formulata dallo Sport alla Scuola da parecchio tempo”.

Per approfondire la conoscenza del Liceo Scientifico Sportivo , è possibile telefonare ai seguenti numeri: 010 8461681 o 3922833943 o oppure scrivere a 2gradoausiliatricege@gmail.com.

In linea con la traduzione educativa di Don Bosco, sposata a pieno nel 1966 con la fondazione della Pgs Auxilium Genova, le suore della Scuola Maria Ausiliatrice sono da sempre vicino al mondo della sport. Esiste, infatti, grande attenzione nel garantire la coesistenza degli impegni sportivi con quelli scolastici, creando un ambiente in cui lo studio delle discipline non impone ai ragazzi la rinuncia ad un’attività sportiva di alto profilo ma, piuttosto, la favorisce. Sono infatti possibili, per gli studenti, l’entrata posticipata due volte la settimana, lo studio guidato con l’assistenza dei docenti curricolari in orario pomeridiano e la predisposizione di piani di studio personalizzati in ragione degli impegni nelle società sportive di appartenenza.