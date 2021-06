Libri I “La leggenda di Evelyn”, ultima fatica della genovese Emma Thompson

Atteso da tempo, rallentato dal Covid, è arrivato finalmente in libreria il settimo libro di Emma Thompson (foto sotto), “creatrice e scrittrice”, come si definisce sui suoi seguitissimi profili Social.

Il titolo del libro è “La Leggenda di Evelyn”, edito dai tipi della De Ferrari Editore.

“La Leggenda di Evelyn” è un racconto che si legge tutto d’un fiato, ma che nello stesso tempo fa soffermare il lettore, lo costringe a ragionare, a pensare e capire tanti risvolti della vita.

Certamente, quello di Evelyn è un racconto che entra dentro, che non lascia il lettore indifferente. Certo, come è stato anche detto alla presentazione del libro che si è tenuta in una nota libreria di Via Cairoli a Genova, un’opera che che tocca il cuore.

Non è difficile immaginare che in Evelyn c’è molto dell’autrice, tutto il suo amore per quello che la circonda, per la vita di tutti giorni, insomma c’è il suo cuore.

Emma Thompson è nata a Gragnano in provincia di Napoli, ma piccolissima, alla tenera età di 6 anni si trasferisce a Genova: pensate che in occasione del trasferimento nel capoluogo ligure scrive la sua prima poesia.

Poi dal 2012 inizia a scrivere “seriamente”, e pubblica il suo primo libro “I racconti di mamma Emma”; l’anno seguente torna alla ribalta con “Il segreto di Fantasy”; è nel 2017 che la rivista mensile “In Genova” pubblica a puntate il suo romanzo “Dai ricordi di Aurora”, pubblicato interamente lo stesso anno dalle edizioni Atneo e subito presentato a “Music for Peace”. Poco tempo dopo ecco il romanzo “Fino all’ultimo respiro”, e nel 2019 “Nel cuore di Pegli”, entrambi editi dal genovese De Ferrari, che hanno un ottimo successo di pubblico e di critica.

Cosa tratta “La leggenda di Evelyn”?

Lo anticipiamo con queste poche righe: “Quel giorno, io e Tom decidemmo di fare una piccola gita tutta nostra. L’aria era tiepida, improvvisamente il sole si andò a nascondere dietro alle nuvole. Iniziammo a percorrere il bosco. Mentre correvamo felici, tra pietre ed arbusti, all’improvviso iniziò a piovere. La pioggia si fece bufera e in pochi istanti arrivò la tempesta…”.

Scene di vita. A presentare al pubblico il libro, assieme ad Emma Thompson, era presente il principe Roberto Edgardo Guida Farnesi.

Un libro da leggere in questa calda estate, in relax. Brava Emma.

FRANCO RICCIARDI