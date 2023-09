L’ex candidato sindaco giallorosso con i compagni del Pd, M5S attacca Dello Strologo

Movimento Cinque Stelle contro Ariel Dello Strologo, ex candidato sindaco giallorosso a Genova e “reo” di avere fatto confluire la sua lista Genova civica, di cui fanno parte anche altre due consigliere comunali, nel gruppo del Partito democratico a Tursi.

“Apprendiamo con sconcerto la notizia del passaggio di Ariel Dello Strologo e della sua lista nel gruppo comunale del Pd”, attacca il coordinatore dei grillini liguri, il deputato Roberto Traversi.

Per il pentastellato, “sono due le considerazioni da fare: da una parte, constatiamo il fallimento di un percorso politico che vede una neonata formazione confluire nel Pd; in secondo luogo, ed è ciò che troviamo molto grave, rileviamo con forte disappunto che Dello Strologo era stato scelto come garante di una coalizione anche da parte del M5S, in quanto figura che doveva riunire e rappresentare l’intera colazione progressista”.

Quindi, la stoccata finale: “Anche alla luce delle scarse presenze di Dello Strologo e degli altri componenti a consigli e commissioni, chiediamo un atto di lealtà nei confronti anche dei cittadini che hanno creduto nella sua figura: sarebbe doveroso che Dello Strologo rimettesse il suo mandato”.

E il coordinatore provinciale del M5S, Stefano Giordano, va oltre: “La nostra lealtà e trasparenza nei confronti di Ariel Dello Strologo è nata dalla scelta di un candidato sindaco che rappresentava l’area progressista. Oggi termina un processo e il Movimento continuerà il suo lavoro per i cittadini sempre con la stessa trasparenza. Il futuro dell’area progressista dipenderà dai contenuti, ma è sicuro che da oggi la strada è in salita”.

Per l’unico rappresentate pentastellato in consiglio comunale a Genova, Fabio Ceraudo, “la scelta non condivisa con il nostro gruppo e l’uscita dall’aula nella votazione è un atto che certifica la fine di un percorso iniziato nel 2022”.