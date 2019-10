Letteratura comica in pausa pranzo al Teatro della Corte

Teatro in pausa pranzo nel foyer del Teatro della Corte alle ore 13.15

Da lunedì 21 ottobre inizia Homo ridens, la rassegna del Teatro in pausa pranzo

Tre settimane di letture sceniche, una per mese, che esplorano con la leggerezza di un gioco l’opera di tre grandi autori italiani – Italo Calvino, Paolo Villaggio e Umberto Eco – affidate rispettivamente ai registi Luca Cicolella, Marco Taddei e Fiorenza Pieri.

Attraverso le Cosmicomiche di Calvino, le farse tragiche del ragionier Fantozzi o le parodie letterarie e i mondi alla rovescia di Eco si disegna una mappa del nostro mondo, in bilico tra ragionevolezza, catastrofe, immaginazione e ironia. Tre autori diversi per linguaggi e forme del narrare, tre voci fortemente emblematiche di ciò che il Comico in letteratura può indagare e regalare.

La rassegna è a cura di Giorgio Gallione.

Tre settimane distribuite fra ottobre, novembre e dicembre. Dal lunedì al venerdì fra le 13.15 e le 14, ogni giorno un reading diverso per una pausa pranzo farcita di ironia, immaginazione e risate. Dal 21 al 25 ottobre si parte con le Cosmicomiche di Italo Calvino: protagonista Luca Cicolella accompagnato al pianoforte da Igor Chierici.