Le Strade del Suono, Dillon e Zaniboni per Novembre, due appuntamenti nel cuore di Genova per esplorare il “Grido”

Le Strade del Suono, Dillon e Zaniboni per Novembre, entra nel vivo la nona edizione de “Le Strade del Suono 2021”, che proseguirà fino al 18 Dicembre in diversi luoghi di Genova.

Dopo la grande risposta di pubblico dei primi concerti, a Novembre il festival propone due date in due spazi iconici della città. La prima data, giovedì 11 Novembre, vedrà protagonista Francesco Dillon, nel concerto in co-produzione con l’Associazione Pasquale Anfossi (Ore 21, Chiesa di San Donato, ingresso libero).

Uno dei violoncellisti più importanti del nostro paese in un concerto che tenta di creare un ponte tra la modernità e il classicismo. La Sonata di Ligeti si organizza intorno a principi formali classici, pur nell’ampliamento del lessico musicale. Allo stesso modo anche Benjamin Britten scrive una Suite sul modello formale bachiano.

Una relazione esplicitata anche dalla presenza della famosa prima Suite del genio tedesco. Il concerto vedrà anche un evento collaterale, nella mattina di giovedì 11, con l’incontro riservato agli studenti del Liceo musicale “Pertini” di Genova con Francesco Dillon.

Sabato 13 Novembre, alle ore 17 nella Sala da Ballo del Museo di Palazzo Reale, sarà invece Giulia Zaniboni a portare in scena un universo plurale: Voicescape, in cui la voce diventa espressione di forze archetipiche.

La voce qui si fa appello, testimonianza, la stessa in un certo senso che anima A Manual for the use of wings di Gylda LIons, brano che prevede una performance fisica e non soltanto vocale. Il concerto termina con These Intervals Matter di Katherine Balch, un lavoro evocativo e poetico (Biglietti: https://bit.ly/3wgJxMC).

Eutopia Ensemble, promotrice dell’iniziativa, è stata fondata nel 2012 da Matteo Manzitti, diventando presto Ensemble in Residence del Festival “Le Strade del Suono”. Composta da giovani e talentuosi musicisti, Eutopia Ensemble ha esplorato diversi approcci compositivi della musica contemporanea avendo come stella polare la relazione tra musica e tempo presente.

L’iniziativa rinnova per il quarto anno consecutivo la propria collaborazione con il festival piemontese “EstOvest Festival”, a cura dell’Associazione EstOvest Festival, condividendo temi e ricerca sui propri percorsi musicali, con il quale condivide tre importanti co-produzioni. “Le Strade del Suono” dal 2021 è beneficiario del FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) del MiBACT per la categoria “Programmazioni di musica contemporanea e d’autore”.

Per maggiori informazioni:

11 Novembre 2021 – Ore 11.00

Liceo musicale Pertini

Via Cesare Battisti 5, Genova

Evento riservato agli studenti

Estrarre il nuovo dal conosciuto

incontro con Francesco Dillon

_____________

11 Novembre 2021 – Ore 21.00

Chiesa di San Donato

Via San Donato 10, Genova

Ingresso libero

Francesco Dillon in concerto

Coproduzione con Associazione Pasquale Anfossi

Francesco Dillon, violoncello

Programma:

Benjamin Britten, Suite n.3 op. 87,

Gyorgy Ligeti, Sonata

J.S Bach, Suite n.1

David Lang, World to come

_____________

13 Novembre 2021 – h. 17.00

Sala da Ballo, Museo di Palazzo Reale

Via Balbi 10, Genova

Voicescape

Giulia Zaniboni, voce

Programma:

Gabriele Manca, Capricci (n.1)

George Aperghis, Récitations (n.8,9,11)

Francesco Filidei, Proesie

Gylda Lyons, A Manual for the Use of Wings-prima italiana

Edgar Alandia, Grito

Katherine Balch, these Intervals matter-prima italiana