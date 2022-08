Le spiagge più amate quest’anno in terra ligure particolarmente scelte dai vacanzieri non solo italiani ma di tutto il mondo

La nostra essendo una penisola offre una scelta sconfinata in fatto di lidi e spiagge, ma non si può negare il fatto che la Liguria abbia da sempre un fascino tutto particolare che la rende particolarmente amata dai vacanzieri non solo italiani ma di tutto il mondo: ma quali sono le spiagge più apprezzate di questa regione?

Holidu, portale di prenotazione per case e appartamenti vacanza tra i più noti d’Europa, ha realizzato la classifica delle top 15 spiagge italiane della Liguria del 2022, utilizzando il database di Google Maps e ricercando lidi, cale, baie e, appunto, spiagge che hanno ricevuto un punteggio superiore a 4 ed almeno 100 recensioni.

1

Spiaggia Baia del Silenzio

Sestri Levante (GE)

62141

2

Spiaggia di Boccadasse

Genova

32697

3

Spiaggia di Vernazzola

Genova

11201

4

Spiaggia di San Terenzo

Lerici (SP)

10979

5

Baia di Paraggi

Santa Margherita Ligure (GE)

9568

Baia del Silienzio, Spiaggia di Boccadasse e di Vernazzola sul podio

Una delle spiegge simbolo della Liguria, di Baia del Silenzio in località Sestri Levante sembra essere la più amata delle spiagge italiane con oltre 13500 commenti e 4,6 ottiene un punteggio finale di oltre 62000, precedendo la spiaggia di Boccadasse e di Vernazzola, entrambe spiagge genovesi. Lerici con la Spiaggia di San Terenzo conquista il quarto posto, mentre la Baia dei Paraggi a Santa Margherita Ligure chiude la top 5.

1. Baia del Silenzio

Grazie alla popolarità delle splendide Cinque Terre, la Liguria figura sempre nella lista delle destinazioni per le vacanze. Tuttavia, questa regione ubicata tra mare e montagna ci regala incredibili scorci anche in località meno note, come la Baia del Silenzio di Sestri Levante, che si aggiudica la prima posizione nella classifica delle migliori spiagge non solo della Liguria, ma anche d’Italia.

2. Spiaggia di Boccadasse

Antico borgo marinaro noto anche come “borgo degli innamorati”, Boccadasse, situato nel quartiere genovese di Albaro, è una delle spiagge più incredibili di Genova. Non sorprende dunque che consegua un punteggio di 4,6 su 5 e oltre 7000 commenti su Google Maps, per un punteggio totale di quasi 33000.

3. Spiaggia di Vernazzola

Altra spiaggia a pochi passi dal centro del capoluogo ligure che non smette di mietere consensi da parte dei turisti italiani e stranieri. Oltre ad essere una spiaggia libera è anche attrezzata per i disabili. Oltre ad essere un gioiellino estivo, è davvero caratteristica anche nel periodo invernale. Il suo punteggio su Maps è 4,1 su 5 con quasi 3000 commenti.

4. Spiaggia di San Terenzo

Questo gioiellino situato a Lerici riflette i colori delle abitazioni regalando ai visitatori una sensazione davvero unica per ogni opzione: una parte della spiaggia è, infatti, libera e gratuita, mentre l’altra è semi attrezzata e perfetta per noleggiare sdraio o anche fittare sdraio, ombrelloni o anche canoe. Il punteggio è 4,2 su 5 con oltre 2500 commenti su Maps.

5. Baia di Paraggi

Questa imperdibile baia nel comune di Santa Margherita Ligure, circondata da una luminosa vegetazione mediterranea, è sia libera che attrezzata. Colpiscono di questa perla ligure il mare cristallino, la spiaggia sabbiosa e gli splendidi fondali. Punteggio su Maps di 4,6 su 5 con oltre 2000 commenti.

Metodologia:

La classifica è stata elaborata dal team di esperti di Holidu a partire dalla lista completa delle spiagge, marine, baie e cale in Italia, filtrando solo quelle appartenenti alla regione Liguria, riportate nel database di Google Maps. La lista iniziale è stata filtrata per includere soltanto le spiagge con recensioni di punteggio pari o superiore a 4.0 su 5 e con un numero minimo di recensioni superiore a 100. Il punteggio finale è stato realizzato moltiplicando il punteggio (compreso tra 4,0 e 5) per il numero di commenti (superiore a 100).

I dati sono stati raccolti ed elaborati il 25 Luglio 2022.