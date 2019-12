Le opere di Marco Lodola illuminano il Natale di Alassio

SAVONA – “La Città del Muretto”, che festeggia oggi il Santo Patrono, si illumina per le festività natalizie con le opere dell’ artista internazionale Marco Lodola. Nell’ ambito di “Alassio Christmas Town” alle 17, verrà inaugurata l’installazione, dedicata all’ ex Miss Muretto Simona Ventura.

La presentazione del calendario completo delle numerose manifestazioni, che allieteranno le feste dei residenti e turisti, avverrà un po’ prima, in una apposita conferenza stampa alle ore 16, al Caffè Roma, alla presenza di alcuni dei protagonisti: ci saranno il dj e musicista Nick The Nightfly, l’artista e scultore Marco Lodola, il curatore della mostra, il giornalista Giovanni Terzi con la nota conduttrice televisiva, da sempre amica di Alassio, Simona Ventura cui “Il giardino dei sogni luminosi”, l’ allestimento di Marco Lodola sul Muretto di Alassio, è dedicato.

“La mostra di Lodola Il giardino dei sogni luminosi – spiega il noto giornalista e curatore dell’ evento Giovanni Terzi- vuole essere un omaggio a quel mondo colmo di fantasie che è lo spazio costruito istintivamente dai bambini. Lodola ci fa aprire gli occhi per farci sognare passeggiando nel giardino del Muretto di Alassio immergendo chiunque in una suggestione di luce, colore e, forme che ci portano in un mondo fantastico. In questo tentativo di coniugare il passato, il presente ed il futuro l’installazione di Marco Lodola riporta simbolicamente ad una figura di donna sintesi perfetta della bellezza e della potenza della vita. Ad una delle vincitrici che, per caso venne iscritta al concorso di bellezza è dedicata l’opera di Lodola. E’ Simona Ventura che ha trascorso la sua adolescenza nelle spiagge alassine ed a cui la vita, dopo la vittoria nel 1986, ha regalato successo professionale”.

A presentare invece gli eventi che animeranno il Natale di Alassio sarà il vice sindaco Angelo Galtieri: “Ritorna Alassio Christmas Town- ci ha spiegato lo stesso Galtieri- Del resto non poteva essere altrimenti visto lo straordinario successo dello scorso anno. Si tratta di una serie di eventi destinati a trasformare profondamente la Città di Alassio durante le Festività Natalizie. Prosegue in questo modo quel percorso avviato proprio lo scorso anno fatto di condivisione e confronto con il tessuto economico, culturale, sociale del nostro territorio con il quale terminata la prima esperienza di Alassio Christmas Town ci siamo subito confrontati per verificare gradimento, limiti, migliorie applicabili al progetto”.

Marco Lodola è un artista di fama internazionale che ha avuto grande successo nelle più importanti Biennali e Mostre in giro per il mondo grazie soprattutto alle sue geniali sculture luminose. Creatività, luce e plexiglas sono gli ingredienti principali che caratterizzano la sua geniale produzione artistica.

“A tanti anni di distanza dell’avvento del Pop- ci spiega il critico d’arte Armando D’Amaro, noto editor e collezionista- le opere di Lodola hanno ridato lustro a quella dirompente corrente artistica. Lodola nelle sue opere infatti ci fa sognare, riesce a ricreare quel senso di atemporalità, freschezza, ingenuità e forza presente nel nuovo Pop, utilizzando soggetti ironici, colori vivaci e sagome ben definite, illuminandoli sapientemente con il suo adorato neon. Anche se non ho ancora visto l’ installazione che l’artista lombardo sta preparando per Alassio sono però sicuro che rimarremo anche questa volta tutti quanti a bocca aperta”.

Sempre nel pomeriggio si svolgerà anche la consegna degli “Alassini d’oro” (nel salone delle opere parrocchiali, dopo la messa delle ore 16 celebrata dal vescovo della Diocesi di Albenga-Imperia Monsignor Guglielmo Borghetti). Saranno premiati Ennio Pogliano (alla memoria, presidente per tanti anni del Cnam Alassio), Cesare Caviglia (per l’impegno profuso nel volontariato cittadino), Luminosa Bogliolo (campionessa di atletica grande protagonista della stagione 2019) e Luca Pellegrino (famoso ricercatore del Cnr).

CLAUDIO ALMANZI

