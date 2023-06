Le guardie dell’Enpa di Savona vigilano sull’abbandono degli animali

L’abbandono di animali domestici, cani e gatti, in provincia di Savona è per fortuna in sensibile calo da almeno 20 anni.

In aumento, invece, le rinunce alla proprietà e la consegna ai canili comunali.

Ciò non esclude che, soprattutto d’estate, qualcuno decida di liberarsi della bestiola per potersi godere le ferie estive in tranquillità, magari abbandonandola lungo la strada delle vacanze.

Per questo le Guardie Zoofile Volontarie del Nucleo di Savona vigilano anche quest’anno sulle strade della provincia, sia con l’auto di servizio in divisa che con i propri motocicli personali in borghese oltre per controllare che le bestiole a bordo non siano chiuse in macchina sotto il sole.

Il servizio di vigilanza è attivo da oltre vent’anni, è stato il primo in Italia ed ha riscosso grande successo, soprattutto tra molti automobilisti e i turisti, che manifestano apprezzamento per l’attività di controllo degli Agenti Zoofili savonesi in difesa degli animali.

Si ricorda per i nostri amici di lasciare sempre acqua fresca nelle ciotole ed eventualmente portarsi una bottiglietta durante le passeggiate.

Attenzione anche alle temperature del terreno dove camminano. Un luogo con ombra e ventilato è sempre preferibile.

Le Guardie Zoofile del Nucleo di Savona ricordano inoltre che l’1 e il 2 Luglio ricorre la Giornata Nazionale ENPA contro l’abbandono.