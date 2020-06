Il tradizionale appuntamento delle Giornate Andersen e la premiazione del 53° Premio H.C. Andersen Baia delle Favole a Sestri Levante è stato rinviato, causa emergenza Covid-19. Si terrà sabato 5 e domenica 6 settembre in occasione della riapertura delle scuole.

Si prevede la tradizionale Festa della Solidarietà, laboratori per bambini, incontri culturali e spettacoli per tutti. Sono arrivate oltre 500 le fiabe inedite. Sabato 5 settembre, verranno premiati i vincitori del 53° Premio H.C Andersen Baia delle Favole. L’intera manifestazione sarà dedicata a Gianni Rodari per il centenario della sua nascita. Rodari è stato uno scrittore, pedagogista, giornalista e poeta italiano, specializzato in letteratura per l’infanzia, i suoi libri sono stati tradotti in molte lingue.

Il concorso letterario per la fiaba inedita si tiene a Sestri Levante dal 1967. «Per noi era importante mantenere questa promessa ̶ ha dichiarato Valentina Ghio, sindaca di Sestri Levante. ̶ L’ Andersen è la festa dei bambini, è il momento in cui consegniamo loro la città e lasciamo che si perdano nell’incanto delle fiabe e degli appuntamenti creati per loro e i loro genitori. Prima che scoppiasse l’emergenza Covid-19 stavamo lavorando a un programma ricco di eventi, che prevedeva il Premio e il Festival.

Poi, purtroppo, sono cambiate le condizioni sia per mantenere le stesse date, sia per mantenere gli stessi eventi. Come tanti altri Comuni italiani, anche noi abbiamo dovuto affrontare una serie di priorità e costi imprevisti, ma abbiamo voluto mantenere quell’appuntamento magico, quella festa delle fiabe che, quest’anno, non li saluterà alla fine della scuola ma all’inizio di quello che, lo speriamo, sarà un ritorno in classe in sicurezza e di tutti. Vorrei ringraziare non solo tutte le realtà del territorio che si stanno attivando per garantire delle ricche e gioiose Giornate dell’Andersen, ma anche Medici Senza Frontiere che sarà il charity partner di questa edizione particolare».

Ai vincitori del concorso verranno consegnati l’esclusiva “Sirefiaba Andersen”, il diploma e un premio in denaro. La Giuria premierà inoltre: un’opera particolarmente significativa con il Trofeo Baia delle Favole; l’autore della migliore fiaba in lingua straniera con un fine settimana a Sestri Levante; le fiabe particolarmente meritevoli per contenuti e originalità con un diploma.

«Non ci aspettavamo che, in un periodo così complicato ed emotivamente gravoso per i bambini, per i genitori e per le stesse scuole, arrivassero tante fiabe inedite ̶ ha spiegato Maria Elisa Bixio, assessora a Cultura ed Eventi. ̶ Invece, per questa 53° edizione, abbiamo ricevuto oltre 500 opere. Inevitabilmente si sono ridotte quelle delle scolaresche, ma stiamo leggendo e valutando: 13 graphic novel,

circa 300 fiabe per la sezione adulti, 7 in lingua straniera provenienti da Belgio, Inghilterra, Italia e Russia; un centinaio complessivo per le sezioni ragazzi, bambini e materna e, infine, oltre 100 inediti di scrittori professionisti, la nuova categoria inserita quest’anno. La giuria, guidata dalla presidente Lidia Ravera, è al lavoro per definire i finalisti e il 5 settembre sarà una gioia poter premiare tutti i vincitori». ABov