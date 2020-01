Lazio-Samp, Linetty: Commessi troppi errori

Uno stop difficile da digerire e da commentare. Non trova le parole Karol Linetty, capitano per l’assenza di Fabio Quagliarella e autore dell’unico punto blucerchiato nella debacle dello stadio “Olimpico”. «È stata una lezione per noi – dichiara il polacco -. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile ma abbiamo fatto errori che non dovevamo commettere. Dovevamo essere più concentrati e questo ci deve insegnare a non sbagliare le prossime sfide. Preferivo non segnare e magari vincere o pareggiare».

Errori. «Perdevamo 3-0 dopo soli 20 minuti ed era difficile reagire – prosegue il numero 7 -. Dobbiamo registrare cosa abbiamo sbagliato e non ripetere questi errori, a cominciare dal Sassuolo. Loro giocano con il 4-3-3 ma abbiamo tutta la settimana per prepararla al meglio perché dobbiamo assolutamente conquistare tre punti in casa».