Lavori sul viadotto Polcevera e modifiche alla circolazione

Lavori di ricostruzione sul Viadotto Pocevera, nuove modifiche alla circolazione in Via 30 Giugno 1960 e in Via Greto di Cornigliano.

A partire dalle ore 22 di sabato 7 marzo entreranno in vigore nuove modifiche alla circolazione delle vie interessate dai lavori per la ricostruzione del viadotto Polcevera.

Queste le prescrizioni, che proseguiranno fino a cessate esigenze:

Via 30 Giugno 1960:

– divieto di circolazione veicolare e pedonale nel tratto compreso tra Via Renata Bianchi e Via Greto di Cornigliano, a eccezione dei veicoli e dei pedoni afferenti alle attività economico-produttive e di quelli impegnati negli interventi nell’area interessata al crollo del Ponte che possono percorrere tale segmento stradale in doppio senso di circolazione;

– divieto di circolazione veicolare nel tratto compreso tra Via San Donà di Piave e Via Lorenzi, fatta eccezione per i veicoli condotti da personale delle ditte IREN, IRETI e Ansaldo Energia S.p.A. e dei soli residenti di Via Sant’Ambrogio di Fegino che possono transitare, in doppio senso di circolazione su Via 30 Giugno 1960, con un limite massimo di velocità di 30 km/h.

Via Renata Bianchi:

all’intersezione con via Tea Benedetti, direzione obbligatoria destra per tutti i veicoli.

Via Tea Benedetti:

all’intersezione con ponte Monsignor Romero, direzione obbligatoria sinistra per tutti i veicoli eccetto autorizzati.

Piazza Montano:

viene temporaneamente soppressa la corsia riservata ai mezzi di marcia riservata ai mezzi di trasporto pubblico locale.