L’associazione Prendiamoci per mano e il progetto di sensibilizzazione per il Parkinson

Albenga. L’associazione «Prendiamoci per mano» progetto Parkinson saluta l’estate 2020, caratterizzata dai molteplici problemi del Covid 19, promuovendo un fine settimana per informare, discutere, approfondire circa le ultime risorse terapeutiche e le recenti scoperte intorno alla malattia di Parkinson, che costituisce l’elemento accomunante dell’associazione stessa. La ricerca, infatti, continua a perseguire obiettivi importanti per gli ammalati parkinsoniani e, nello stesso tempo, sono in corso esperienze per strategie non farmacologiche coadiuvanti le terapie.

Così sabato 4 e domenica 5 luglio, nella sede dell’associazione di via Patrioti ad Albenga lo studio Muovi La Salute si alterneranno interventi, contributi e testimonianze di ricercatori e clinici ed attività di esperti in tecniche motorie e di pazienti che ne hanno tratto beneficio.

Il programma, dopo i saluti iniziali, prevede un collegamento online da Roma con due esperti che spiegheranno «La chiave di avviamento per una buona terapia e le migliori istruzioni per l’uso». Si parlerà anche di «Corpo ed emozioni – metti in azione il tuo benessere», quindi de «La realtà territoriale genovese con Domande e risposte».

E’ prevista anche la presentazione del progetto nazionale di sensibilizzazione alla malattia di Parkinson «Mettiamoci la faccia». L’ associazione «Prendiamoci per mano» ha deciso di aderire al progetto «Mettiamoci la faccia» ideata e realizzata dai «colleghi» parkinsoniani che intendono raccogliere significativi fotogrammi da utilizzare per divulgare la realtà della malattia e la lotta per accettarla e contemporaneamente combatterla e per invogliare i malati ad affrontarla con orgoglio.

Facebook: https://www.facebook.com/Parkinson-Liguria-Prendiamoci-per-mano-APS-109757133947810/