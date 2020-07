Lara Pozzato firma per il Basket Pegli: seguirà il settore femminile

Si allarga lo staff tecnico del Basket Pegli. La presidente Antonella Traversa ufficializza la firma di Lara Pozzato.

Trentuno anni compiuti lo scorso 27 marzo, piemontese di Moncalieri, Lara è laureata in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro. Fin dal 2004, ha collezionato esperienze negli staff di numerose società cestistiche: da Sea Basket di Settimo Torinese a Basket Volpiano, da Conte Verde Rivoli fino alla Libertas Moncalieri, nella quale ha ricoperto il ruolo di assistant coach in Serie A2 femminile.

Lara avrà un ruolo importante a supporto della continua crescita del settore femminile. Farà infatti parte dello staff della Serie B, Under 18 e Under 20, sarà assistente in Under 16 e infine capo allenatore in Under 14 e Under 13.