Lanterna Corse Rally Team nell’Europeo Cross Country con Edoardo Delucchi

La Lanterna Corse Rally Team si prepara ad affrontare una sfida davvero impegnativa con Edoardo Delucchi, pilota genovese entrato a far parte della scuderia in questa stagione. Delucchi prenderà parte in Grecia al Rally Greece Offroad, seconda prova del Fia Cross Country European Cup in programma dal 26 al 29 maggio.

Una gara lunga ed impegnativa, con oltre cinquecento chilometri di prove speciali e circa novecento chilometri totali, a spiegarla è proprio Edoardo Delucchi: “Queste gare sono estremamente impegnative, sia per la lunghezza che per l’alto tasso tecnico del percorso. Non sono permesse ricognizioni, ogni mattina al briefing ci viene consegnato il road book della tappa da affrontare e bisogna navigare a vista utilizzando solo la strumentazione di bordo ed i pochi riferimenti principali a disposizione. Sarà un grande risultato solo che arrivare al traguardo. Correremo nel nord della Grecia, al confine con la Macedonia, la gara è molto bella e vi ho già partecipato nel 2017”.

Delucchi utilizzerà un buggy Can-Am Maverick e sarà affiancato dal navigatore Andrea Cordola.

Al Rally internazionale del Taro che si svolgerà a Bedonia (PR) il 28 e 29 maggio Paolo Rocca sarà impegnato a leggere le note a Nicola Sartor su una Skoda Fabia R5.