Lady Macbeth al Teatro Gustavo Modena

Genova – Fantasmi, risate, trucchi magici, Shakespeare e l’Italia risorgimentale. Torna in scena il 2 e 3 novembre al Teatro Gustavo Modena, Lady Macbeth lo spettacolo diretto da Davide Livermore e dedicato ad Adelaide Ristori, straordinaria diva teatrale ottocentesca.

In scena una sorprendente Elisabetta Pozzi conduce il pubblico in un viaggio tra reale e virtuale, per scoprire la vita e l’arte di un’attrice di fama mondiale che fu anche un’icona glamour e un esempio di emancipazione femminile.

Mercoledì 2 novembre servizio navetta gratuito per il Teatro Gustavo Modena.

Prenotazioni allo 010 5342 400 dal martedì al sabato 10-13 e 15-18.

Palazzo Nicolosio Lomellino ospita la mostra I costumi di Adelaide Ristori – Teatro e alta moda. Il Teatro Nazionale di Genova, in collaborazione con il Museo Biblioteca dell’Attore, propone visite guidate martedì 8 e mercoledì 9 novembre.

Lo spettacolo Lady Macbeth e la mostra fanno parte del progetto Adelaide: 200 anni sulla scena, insieme al convegno di studi che si terrà dal 2 al 4 novembre.

www.teatronazionalegenova.it