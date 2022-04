Ladri acrobati in corso Sardegna, rubano gioielli e soldi

Ladri colpiscono anche in Albaro e in via Buratella a Borgoratti

Ladri acrobati sono saliti dalla condotta del gas per arrivare al terzo piano di un appartamento e svaligiarlo.

I ladri acrobati hanno colpito a Genova, in corso Sardegna nel quartiere San Fruttuoso.

Dopo avere rotto una finestra sono entrati e hanno portato via diversi gioielli, un orologio d’oro, due libretti degli assegni e contanti per un valore da quantificare.

Ad Albaro, in via San Luca d’Albaro, i ladri sono stati messi in fuga dal proprietario di casa.

Ad Apparizione, in via Buratella, ladri hanno usato un piccone per spaccare il vetro ed entrare in casa dove però non hanno trovato nulla da rubare.

Le indagini sono affidate alla polizia.