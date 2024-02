La terza edizione dei Vini del Cuore a Genova

Genova si prepara ad accogliere la terza edizione dei ‘Vini del Cuore’, un evento enologico di grande rilievo che si terrà presso il suggestivo Museo Diocesano di Genova nei giorni della domenica 3 e lunedì 4 marzo.

Organizzato con cura dall’associazione ‘Ampelos’ e presentato con entusiasmo nella sala della trasparenza della Regione Liguria, questo evento vedrà la partecipazione di una selezione delle migliori cantine già incluse nelle precedenti edizioni della rinomata guida social ‘I Vini del Cuore’.

Durante la manifestazione, i visitatori avranno l’opportunità di scoprire nuove cantine desiderose di farsi conoscere.

Ogni partecipante riceverà una cartolina, tramite la quale potrà esprimere il proprio giudizio e scegliere il proprio ‘vino del cuore’.

I dieci vini più votati avranno l’onore di essere inseriti nella quarta edizione della guida, prevista per l’autunno prossimo.

Si tratta di un’occasione unica, tanto per gli operatori del settore quanto per gli appassionati del buon vino.

Alessandro Piana, vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale, commenta entusiasta: “L’evento rappresenta un’opportunità straordinaria per far conoscere sempre di più le nostre eccellenze enologiche, valorizzando il lavoro svolto sul territorio. Le produzioni vinicole liguri, infatti, incarnano perfettamente il connubio tra tradizione e innovazione, contribuendo in modo tangibile alla crescita delle comunità locali”.

Paola Bordilli, assessore al Commercio del Comune di Genova, esprime gratitudine verso l’associazione Ampelos per aver portato nella città questa manifestazione enologica, che promuove il valore culturale del vino e dell’approccio consapevole al bere, sostenendo così l’intero comparto dell’enogastronomia.