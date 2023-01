la Stagione 2022/23 di Soriteatro per il Teatro Pubblico Ligure, ideata e diretta da Sergio Maifredi, riprende giovedì 12 gennaio

la Stagione 2022/23 di Soriteatro per il Teatro Pubblico Ligure, con un doppio appuntamento. Alle 21 va in scena “Sister Blandina. Le avventure di una suora della Liguria al Far West”, un racconto di Massimo Minella e Danila Suzzi, con lo stesso Minella accompagnato sul palco da Franco Piccolo, autore delle musiche originali che esegue dal vivo.

Suor Blandina è realmente esistita. Nata a Cicagna a metà dell’800, il suo vero nome era Maria Rosa Segale. A 4 anni emigra con la famiglia e in America, dopo avere preso i voti, parte da sola per compiere la sua missione in aiuto agli emarginati. Un lungo viaggio che la porta nel selvaggio West, dove si occupa anche dei diritti dei nativi. Di Suor Blandina è in corso la causa di beatificazione.

Lo spettacolo è preceduto, alle 19.30, dal terzo incontro del ciclo “Far ridere è una cosa seria”: Barbara Fiorio questa volta parla del romanzo “Britt-Marie è stata qui” di Fredrik Backman.