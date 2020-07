Spezia, tamponata fuoriuscita di gasolio da camion

Una squadra di Vigili del Fuoco della Spezia è intervenuta ieri mattina in viale Italia, all’altezza di via Alberto della Chiesa, per tamponare una fuoriuscita di gasolio dal serbatoio di un camion

Il mezzo pesante stava facendo manovra all’interno dell’area di un distributore di benzina quando ha strusciato contro un dissuasore in cemento provocando uno squarcio nel proprio serbatoio, che in quel momento conteneva circa 400 litri di gasolio.

I Vigili del Fuoco sono riusciti ad interrompere la copiosa perdita applicando sul foro della “pasta turafalle” specifica per idrocaburi, cosi’ da consentire al camion di arrivare in sicurezza fino all’officina più vicina per riparare il danno.