La Spezia, esce col cane di notte: albanese trovato con droga e denunciato

Porta fuori il cane per eludere le disposizioni di legge contro gli assembramenti, ma viene trovato con della droga e denunciato dagli agenti della Polizia Locale, allertati da alcuni cittadini.

E’ successo ieri sera nel quartiere Umbertino della Spezia, poco prima della mezzanotte.

La segnalazione riguardava un gruppetto di tre giovani, uno dei quali con un cane.

Gli agenti sono quindi riusciti a fermare e identificare il 18enne albanese, residente in città, mentre gli altri due (probabilmente i clienti) si sono dati alla fuga.

Lo straniero è stato trovato in possesso di mezzo grammo di marijuana.

La droga è stata posta sotto sequestro amministrativo. Il 18enne è stato segnalato alla Prefettura e denunciato per violazione all’art. 650 del Codice Penale non avendo fornito giustificazioni in ordine alla sua presenza all’esterno della propria abitazione in contrasto con le disposizioni del decreto Conte sull’emergenza coronavirus.

Il fatto che avesse con sé un cane di piccola taglia “non è stata ritenuta una giustificazione plausibile essendo palese che stava su strada per finalità diverse da quelle della passeggiata con il cane di proprietà”.