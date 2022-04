La Spezia, concluso il Trofeo Velico Interforze, “Alto Tirreno 2022”

La Spezia – Nelle giornate del 30-31 marzo e 1° aprile 2022 è stata organizzata una manifestazione velica denominata “Trofeo Velico Interforze, Alto Tirreno 2022”.

L’evento, riservato alle Forze di Polizia e di Soccorso della Repubblica Italiana, si è svolto a La Spezia in stretta collaborazione con la Sezione Velica della Marina Militare di La Spezia.

Mercoledì 30 marzo, anche a causa dell’assenza di vento, sono state effettuate due sole regate, mentre nella giornata di giovedì 31 si sono svolte regolarmente, tra mattino e pomeriggio, ben cinque regate.

Nella mattinata di ieri, alla presenza di varie autorità, alle 12.30 si è svolta la premiazione che ha visto qualificarsi al primo posto l’imbarcazione dei Vigili del Fuoco di Venezia, al secondo quella della Marina Militare della Spezia ed al terzo posto la Polizia di Stato della Questura di Milano.

Alla manifestazione ha preso parte, fuori gara, anche un equipaggio di non vedenti della ONLUS “Due Colori nel Vento” che si è ottimamente distinto tra i partecipanti classificandosi in posizioni di tutto rispetto nelle regate a cui ha preso parte.

Il servizio in mare è stato garantito dalle imbarcazioni della Guardia di Finanza spezzina, e dal personale del Centro Nautico e Sommozzatori di La Spezia che era presente con mezzi, personale e moto d’acqua.