La Società Economica avvia collaborazione con La Nassa-Chiavari nell’ottica di un’apertura verso i giovani e nasce il progetto “230 e non sentirli!”

La Società Economica, per festeggiare le sue 230 candeline, stringe un patto con i giovani. E’ appena stato siglato un accordo di collaborazione fra la S.E. e l’associazione La Nassa-Chiavari.

Questa giovane realtà raggruppa giovani del territorio per creare sinergie con realtà istituzionali e perciò proporre iniziative ed eventi innovativi rivolti soprattutto ad un target giovane. In quest’ottica La Nassa gestirà il profilo Instagram “230 e non sentirli”. Canale attraverso il quale si rivolgerà ai coetanei, informandoli sulle attività in programma nell’ambito delle iniziative della Società Economica per i suoi 230 anni.

Così spiega l’iniziativa il Presidente Francesco Bruzzo: «La nostra iniziativa di collaborazione vuole essere un segnale di rinnovamento e apertura verso il mondo dei giovani, che da sempre rappresentano il nostro primario interesse.

Bisogna pensare alle iniziative che la Società Economica ha realizzato nel corso della sua lunga storia. Si inizia dall’istituzione di scuole, all’assegnazione di borse di studio, alla messa a disposizione degli studenti del territorio delle sale della nostra biblioteca.

Con la nuova collaborazione intrecceremo i bisogni dei ragazzi e il loro linguaggio, continuando la nostra missione di ponte fra il passato e il futuro». ABov