I Vigili del Fuoco sono intervenuti la scorsa notte in località Pianazze, per un incendio.

Per cause in corso di accertamento, le fiamme hanno interessato un traliccio metallico per le telecomunicazioni e un’imbarcazione allocata in un rimessaggio adiacente.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con una APS (Autopompaserbatoio), una ABP (Autobottepompa) per garantire idonea riserva idrica, e una AS (Autoscala) con 9 unità operative.

L’opera dei Vigili del Fuoco ha consentito di spegnere il rogo, salvaguardando così le altre imbarcazioni.

Non sono stato segnalati feriti.

Sul posto anche sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato.