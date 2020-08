La Sampdoria che verrà: Ranieri-Ferrero, incontro il 25 agosto

La data è fissata: martedì 25 agosto Claudio Ranieri ed il presidente Massimo Ferrero si incontreranno in sede per discutere il prolungamento del contratto.

La posizione della Società blucerchiata è chiara: il monte ingaggi attuale è troppo alto per far quadrare i conti, quindi via a cessioni e riduzione di stipendio per tutti i tesserati, con l’obiettivo di risparmiare almeno 6 milioni di euro; e tra i tesserati c’è naturalmente Claudio Ranieri, il tecnico del miracolo salvezza.

Attualmente l’allenatore romano incassa uno stipendio di 1,8 milioni di euro annui, con scadenza giugno 2021; la società vorrebbe concordare una riduzione, portando la cifra a 1,5 milioni, ma prolungando il contratto sino al giugno 2022. C’è però il rischio è che Ranieri decida di restare alla guida dei blucerchiati con l’attuale contratto, come del resto è suo diritto. Sotto un certo punto di vista però l’offerta della Società potrebbe essere interessante.

Martedì si affronteranno anche temi tecnici, per capire le intenzioni societarie su nuovi tesseramenti e cessioni.

Ranieri in più di una occasione lo ha detto pubblicamente: occorrono rinforzi, per disputare un campionato più tranquillo di quello appena ultimato.

L’attesa ormai è breve, il giorno 25, martedi, è alle porte. Anche perchè 24 ore dopo ci sarà il raduno, prima della partenza per il ritiro.

Franco Ricciardi