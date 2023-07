La prossima astronauta italiana, Anthea Comellini, chiude il Festival dello Spazio 2023, protagonista la ricercatrice di Thales Alenia Space

L’ultima giornata della rassegna di Busalla avrà per protagonista la giovane ricercatrice di Thales Alenia Space

selezionata dal programma astronautico dell’Esa. In programma anche la premiazione del Concorso abbinato al Festival, la conferenza sulla missione Juice alla scoperta dei satelliti “medicei” di Giove ed una perorazione di Franco Malerba per il volo spaziale europeo

È la prossima astronauta italiana, Anthea Comellini, giovane project manager di Thales Alenia Space selezionata tra i membri della riserva degli astronauti dell’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea, l’ospite d’onore della giornata conclusiva del Festival dello Spazio 2023. Domani, domenica 2 luglio, Comellini sarà a Busalla per raccontare, in un talk in programma alle 14,30, il processo che l’ha portata ad essere ammessa al programma astronautico europeo. Non prima, però, di avere piantato un albero di magnolia all’interno del parco di Villa Borzino – proseguendo la tradizione inaugurata da Franco Malerba, primo astronauta italiano e “architetto” del Festival, e da Paolo Nespoli, ospite di una precedente edizione della rassegna busallese – e avere proclamato, già in mattinata, il vincitore del Premio Festival dello Spazio 2023.

Il concorso, rivolto a giovani ricercatori under 35 chiamati, quest’anno, a confrontarsi sul tema “Abitare lo Spazio”, mette in palio mille euro per il vincitore e 250 euro a testa per i due secondi classificati. I tre finalisti hanno avuto modo di presentare personalmente i propri elabiorati a Busalla, alla presenza dei tre giurati che li hanno selezionati: l’antropologo Marco Aime, il teologo Don Giuseppe Tanzella-Nitti e la “signora delle comete”, Amalia Ercoli Finzi. La cerimonia di premiazione si svolgerà a Villa Borzino a partire dalle ore 11.

Dopo l’ampia parentesi dedicata ad Anthea Comellini, la giornata proseguirà, alle 15,30, con una “perorazione” di Franco Malerba affinché l’ESA si doti di un proprio mezzo per il trasporto dell’uomo nello Spazio, strumento necessario per emancipare l’Europa dal regime di monopolio attualmente detenuto dalla SpaceX, organizzazione commerciale privata di Elon Musk, una volta perso l’accesso ai sistemi Soyuz in seguito all’invasione russa dell’Ucraina. «A novembre – spiega Malerba – si terrà a Siviglia lo Space Summit dei capi di stato dei paesi membri ESA per decidere quale via intraprendere. Poiché una tale decisione appartiene ad una visione politica piuttosto che ad una scelta tecnologica, ed è sul piano culturale che si deciderà il futuro del volo abitato europeo, il Festival dello Spazio di Busalla e i suoi follower tifano per una decisione coraggiosa».

Ultima conferenza del Festival 2023, alle ore 16, sarà infine quella dedicata alla missione scientifica JUICE, la sonda che l’ESA ha appena lanciato per studiare i satelliti “medicei” di Giove – Ganimede, Europa e Callisto – alla ricerca della vita: Europa, in particolare, al di sotto della superficie ghiacciata presenta un substrato di acqua allo stato liquido che plausibilmente potrebbe ospitare degli organismi viventi. A parlarci di tutto questo saranno Federico Tosi, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, e Lorenzo Bruzzone, professore dell’Università di Trento.

Accanto al ricco programma di conferenze, come ogni anno, i visitatori del Festival dello Spazio troveranno ad attenderli a Villa Borzino anche mostre ed installazioni, a cominciare da quella, interattiva, allestita dall’Istituto Italiano di Tecnologia che consentirà all’utente, attraverso un joystick, di guidare una navicella nella delicata operazione di attracco alla Stazione Spaziale Internazionale. Sempre l’IIT porterà a Busalla anche un piccolo robot cingolato progettato per l’esplorazione di ambienti ostili o comunque non altrimenti raggiungibili dall’uomo, grazie ad un sistema di adesione magnetica che gli consente di muoversi anche su superfici verticali o in condizioni di microgravità.

Aggirandosi tra le sale della villa sarà inoltre possibile visitare la mostra fotografica sulla Terra vista dallo Spazio curata dall’Associazione Festival dello Spazio e imbattersi nel grande tavolo “sabbioso lunare” creato come ambientazione dei quattro set spaziali LEGO® proposti quest’anno: il Rover e la Stazione spaziale lunare, la Base di ricerca ed il Centro spaziale. Un’altra mostra a metà fra arte e scienza sarà poi “Cosmogonie”, una rassegna itinerante a cura di Michele Caldarelli che porterà a Busalla i “lasergrammi” di Paolo Barlusconi, un omaggio allo spirito dell’esplorazione del cosmo.

I visitatori del Festival potranno inoltre godere delle prelibatezze offerte nella piazza antistante la Villa Borzino durante le pause pranzo: la farinata del forno Guggiari, le delizie gastronomiche della maison Barattino ed il gelato della pasticceria Vicario.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Il programma completo e tutte le informazioni sulla manifestazione sono disponibili sul sito ufficiale www.festivaldellospazio.com, Facebook e LinkedIn.

Il programma della giornata

Sabato 1º luglio, Villa Borzino

Ore 11:00

Premiazione del concorso Abitare lo Spazio. Dalla terra alla luna per restare

La terza edizione del Premio organizzato dall’Associazione Festival dello Spazio in collaborazione con il SISRI (Scuola Internazionale Superiore per la Ricerca Interdisciplinare).

Presentazione dei tre elaborati finalisti e nomina del vincitore da parte di Anthea Comellini, astronauta italiana, in presenza di Amalia Finzi, “la signora delle comete”, membro della giuria.

A seguire

Piantamento di un albero di magnolia nel parco di Villa Borzino da parte di Anthea Comellini, a memoria del suo passaggio a Busalla.

Ore 13:00

Aperilunch

Le delizie gastronomiche di Barattino

I gelati della Gelateria Pasticceria Vicario

Ore 14:30

Anthea Comellini, Project Manager di Thales Alenia Space, astronauta di ESA

La mia selezione i miei piani per lo Spazio

Franco Malerba, primo astronauta italiano

Una perorazione per un mezzo passeggeri Europeo di accesso allo Spazio

Federico Tosi, Ricercatore dell’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali dell’INAF

e Lorenzo Bruzzone, Università di Trento

JUICE: l’esploratore delle lune ghiacciate di Giove

Modera Walter Riva