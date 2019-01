La Necci Hotels chiude l’anno con numeri positivi

La Necci Hotels la società di gestione e consulenza alberghiera guidata da Roberto Necci, che a Genova, ha l’Hotel Bristol Palace e diverse strutture dislocate sulla penisola, chiude l’anno con numeri positivi.

“Il 2018 – spiega il Chairman del gruppo Robero Necci – è stato un anno particolarmente impegnativo con l’apertura di alcune strutture in portafoglio, alcune delle quali in fase finale del piano di ristrutturazione aziendale e pronte a consolidarsi nel 2019. inoltre abbiamo lanciato il marchio Well Done apartments con la prima struttura in via Montebello 47 a Roma che ha aperto i battenti dopo 6 mesi di lavori di adeguamento ed infine, è partita la nostra Academy che ci ha permesso di entrare all’interno del business della formazione”.

“Sono particolarmente soddisfatto – continua Roberto Necci ma sono anche convinto che non dobbiamo mai abbassare la guardia, visto che stiamo vivendo un momento storico ricco di incertezze economiche che possono condizionare l’attitudine al consumo.

Il 2019 vedrà ampliare le strutture in portafoglio della divisione consulenza che ha una serie di negoziazioni in corso che andranno a concludersi entro i primi mesi dell’anno e entro l’estate ci sarà l’apertura della seconda struttura a marchio Well done apartments, in una location prestigiosa del centro di Roma”.