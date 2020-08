La Guardia Costiera salva la vita a 19enne tedesca davanti al Tigullio Rocks

Ieri pomeriggio, la Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure ha salvato la vita di una giovane donna tedesca, nelle acque antistanti “Tigullio Rocks”.

La diciannovenne si trovava sugli scogli, quando un’onda l’ha trascinata in mare.

La sorella, che era con lei, le ha lanciato una canoa, alla quale la naufraga è riuscita ad aggrapparsi.

Intanto, una donna, osservando la scena, ha chiamato il numero blu 1530 per le emergenze in mare.

La sala operativa dell’Ufficio circondariale marittimo di Santa Margherita Ligure ha subito contattato via radio la motovedetta CP 883 che, di rientro da un altro intervento di soccorso, stava transitando proprio in quella zona ed è potuta intervenire in tempo zero.

Quando sono arrivati i militari, la giovane, in balia di onde alte fino a 5 metri, era ormai vicinissima agli scogli, ma l’equipaggio ha sfruttato i pochissimi attimi disponibili prima dell’impatto, manovrando al millimetro per recuperare a bordo la ragazza, in stato di shock e con lievi escoriazioni.

Se la giovane è ancora viva, lo deve a una serie di circostanze provvidenziali, quali la prontezza della sorella nel lanciarle la canoa ma, soprattutto, la segnalazione fatta al 1530 e la presenza di un mezzo navale della Guardia Costiera specializzato nel soccorso in mare, che transitava nelle immediate vicinanze.

Purtroppo non sempre il destino è tanto benevolo, per cui si coglie l’occasione per raccomandare di prestare la massima attenzione alle condizioni del mare e, quando queste siano sfavorevoli, di astenersi non soltanto dallo svolgere attività marittime, ma anche solo dal passeggiare nelle zone costiere direttamente esposte all’azione delle onde.

In caso di emergenza in mare, chiama il numero blu 1530.