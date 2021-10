La genovese Patrizia De Luise confermata all’unanimità presidente Confesercenti

L’imprenditrice genovese Patrizia De Luise ieri è stata confermata Presidente nazionale di Confesercenti.

L’Assemblea elettiva dell’Associazione, che rappresenta oltre 350mila imprese del commercio, del turismo e dei servizi, ha approvato all’unanimità il rinnovo per altri quattro anni del mandato a Patrizia De Luise, eletta per la prima volta alla guida di Confesercenti nel 2017.

L’imprenditrice genovese, presente in Confesercenti da oltre 30 anni, è la prima donna a ricoprire la carica di presidente nazionale di un’associazione di piccole e medie imprese dal dopoguerra ad oggi.

L’assemblea elettiva, che si è svolta in modalità mista, in presenza e in collegamento dai territori, precede l’assemblea pubblica in programma martedì 16 novembre a Roma, che sarà l’occasione per ripercorrere i 50 anni di storia della Confesercenti, dal 1971 a oggi, sempre dalla parte delle imprese.