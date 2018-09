La Fiorentina ha reso omaggio alle vittime del crollo del Morandi

Una delegazione della società, composta dal Club Manager Giancarlo Antognoni e dal mister Stefano Pioli, ha deposto un mazzo di fiori vicino al luogo del crollo a nome del club toscano insieme a Ilaria Cavo, Assessore allo Sport della Regione Liguria.

“L’ACF Fiorentina ci ha contattato per poter inviare questa mattina una propria delegazione presso PonteMorandi. Una breve visita, durata pochi minuti di intenso raccoglimento, per ricordare le 43 vittime del crollo. Grazie a Giancarlo Antognoni, Stefano Pioli e Alberto Marangon, grazie a questa società che fa il tifo per noi, per il nostro territorio e per la nostra città. #genovanelcuore”, scrive l’assessore Cavo sul suo profilo Facebook. (nella foto della pagina Facebook dell’ ACF Fiorentina l’assessore Ilaria Cavo, il Club Manager Giancarlo Antognoni e mister Stefano Pioli).