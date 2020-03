La Design Week Genova edizione 2020 cambia data

A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 la manifestazione dedicata alle eccellenze del design si svolgerà dal 16 al 20 Settembre: con più eventi, più designer, più espositori.

GENOVA – A seguito delle misure adottate per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’edizione 2020 della “Design Week Genova”, la manifestazione dedicata alle eccellenze del design, originariamente prevista nel Centro Storico nella settimana tra il 7 e l’11 Maggio, cambia data.

Il Distretto del design, a seguito delle nuove disposizioni sanitarie e in accordo con tutte le Istituzioni e i partner, ha riprogrammato lo svolgimento della Design Week Genova dal 16 al 20 Settembre 2020, indicando nel 31 Luglio 2020 la nuova Dead Line per le nuove iscrizioni, e la stessa scadenza anche per il Genova Design Award, con la richiesta di invio delle tavole di progetto entro il 4 Settembre 2020.

«La decisione di rinviare La Design Week Genova 2020 è dettata dal momento di emergenza e dal rispetto verso le indicazioni nazionali e regionali – dichiara la presidente dell’associazione del Distretto del Design Genova, Elisabetta Rossetti -. L’Associazione DiDe Distretto del Design e tutto il board organizzativo avvertono, in modo prioritario, la responsabilità di tutelare e salvaguardare la salute del personale, degli espositori e dei visitatori. Voglio ringraziare tutti i soggetti coinvolti che con entusiasmo hanno aderito all’iniziativa e che hanno già dato la propria disponibilità a rinnovare la partecipazione per settembre. Ciò significa che avremo più tempo per quella che sarà un’edizione “speciale”, simbolo di ripresa e rilancio, così necessari, in questo momento.

Dopo il successo del 2019, che ha visto la partecipazione di oltre 10 mila visitatori e l’apertura di quattro nuove attività in piazza dei Giustiniani, la manifestazione organizzata dal DiDe – Distretto del Design Genova, con il sostegno di Comune di Genova, Camera di Commercio, Confcommercio Genova, Regione Liguria e Municipio 1 Centro-Est, porterà ancora una volta l’avanguardia delle maison nazionali ed internazionali nel Centro Storico aprendo alla città gli atri dei palazzi storici genovesi e dando nuova vita alle piazze e ai vicoli del percorso espositivo con installazioni di verde diffuso.

Il Distretto del Design continua il lavoro di progettazione dell’evento per renderlo ancora più importante e ricco di eventi e di designer.