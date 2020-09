La Calvarese batte la Cogornese e vince la seconda edizione del “Trofeo Camatti”

Si è concluso con un grande successo il secondo “Trofeo Camatti” di calcio, organizzato dalla US Calvarese al Campo “Piombo” di Monleone di Cicagna, e che ha visto la partecipazione oltre che gli organizzatori le formazioni di Lumarzo, Cogornese ed Atletico Casarza.

Venerdi 12 settembre le semifinali, sabato 13 la finalina per il terzo posto e la finalissima.

Ha vinto con merito la Calvarese, ma tutte le quattro gare sono state interessanti, combattute e soprattutto molto importanti in vista dei campionati ormai alle porte. In campo tanto agonismo, e tanta cavalleria ed amicizia.

A nobilitare il torneo, che ha rispettato appieno ed esemplarmente le normative di sicurezza applicate per il Covid19, la presenza di Entella TV, che ha realizzato due speciali di 80 minuti l’uno sul torneo.

Venerdi 12 settembre alle 19.30 sono scese in campo Cogornese e Lumarzo, con la vittoria netta dei primi per 6-0, in virtù anche della maggior preparazione atletica; a rete Rigari e Moli con due doppiette, mentre hanno arrotondato il punteggio Donadeo e Larizza.

Più combattuta la disfida tra Calvarese ed Atletico Casarza, che ha visto vincere per 2-1 i biancorossi grazie ai gol di Biggio e Gioè, mentre Bacherotti su rigore ha tenuto sino alla fine vive le speranze dell’Atletico.

Sabato la gran serata, alla presenza di tanti nomi del calcio dilettantistico ligure, che ne hanno approfittato per imbastire qualche interessante trattativa, e di Ruggero Rossi, ex calciatore della Calvarese e Presidente della Associazione No Profit “Bambini di Malika” (nella foto assieme al Direttore Generale della Calvarese Andrea Piazze).

Al terzo posto finale si è classificato l’Atletico Casarza, che ha battuto con un secco 3-0 il Lumarzo.

Quindi alle 21.00 l’attesa finalissima.

La gara è stata molto equilibrata e combattuta, ed i tempi regolamentari si sono chiusi sull’1-1, con vantaggio della Cogornese con Bottini su punizione e pareggio di Mattia Bacigalupo per la Calvarese.

Si è passati quindi come da regolamento alla lotteria dei calci di rigore.

E qui la Calvarese è stata più precisa, andando a bersaglio 4 volte con Piazze, Garbarino, M. Bacigalupo e C. Dondero, mentre la Cogornese soltanto due, con gli ottimi Rugari ed Amaturo.

La seconda edizione del “Trofeo Camatti” è stata quindi appannaggio dell’US Calvarese, tra il tripudio del pubblico presente, disciplinatissimo e rispettoso delle normative Covid19.

Un grazie va dott. Stefano Bergamino titolare della Distilleria Sangallo produttrice dell’Amaro Camatti, e naturalmente ad Entella Tv che con Marco Pinat ha coperto tutto il torneo.

L’appuntamento è quindi per la terza edizione, in programma nell’estate del 2021.

Un plauso agli organizzatori.

Franco Ricciardi