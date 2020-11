L’ Ordine dei Medici di Savona rinnova le cariche

SAVONA. 14 NOV. Per la prima volta nella storia dell’ Ordine dei Medici della Provincia di Savona Albenga ha ospitato un seggio per le votazioni del rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia savonese.

Il seggio è stato ospitato il 23 ottobre scorso nell’ auditorium San Carlo in via Roma 70, tuttavia non essendo stati raggiunti i numeri sufficienti di aventi diritto (nei giorni successivi a Savona) le votazioni sono state riconvocate a partire da oggi, e fino a lunedi 16 novembre, nel seggio elettorale della sede nella quale da sempre si è votato nei precedenti rinnovi: la sede ordinistica di Savona di piazza Weil, presso il Centro Commerciale le Officine, al primo piano. “Saranno elezioni molto importanti – spiega il presidente uscente Luca Corti- sia perché purtroppo siamo in un periodo molto difficile per la professione medica e per tutti i cittadini a causa della pandemia di Covid che sembra non finire e che ha messo a dura prova tutti, medici e popolazione, sia perché, per la prima volta, si vota attuando la legge di riforma degli Ordini Professionali, conosciuta come Legge Lorenzin, una legge non del tutto gradita ai professionisti ed in parte peggiorativa rispetto all’ordinamento precedente”.

Per il rinnovo dei quindici componenti del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti della provincia di Savona è stata presentata una sola lista che racchiude medici di Medicina Generale, pediatri, medici ospedalieri e liberi professionisti, nel tentativo così di rappresentare le diverse sfaccettature della professione medica ed i vari territori.

“Raccomandiamo a tutti i medici ed agli odontoiatri di recarsi a votare- conclude Corti- perché è importante la partecipazione di tutti in questo grave momento per il paese”.

Ad indicare le procedure elettorali è stato inviato a tutti i medici un numero speciale di “Pagine Mediche”, bollettino dell’ Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Savona, diretto dall’ inossidabile dottor

Renato Giusto.

Nelle 64 pagine dell’ organo ufficiale di stampa dei medici savonesi un interessante intervento di termine mandato del presidente Luca Corti, l’ elenco delle innumerevoli offerte formative presentate ai colleghi nel periodo dal 2018 al 2020, le procedure per le elezioni per il quadriennio 2021- 2024 e gli interventi dei colleghi Rossana Fiorini, Gianluigi Bocchio, Antonio Maria Ferro, Ireo Bono, Michela Carlini, Pietro Ricca, Federico Costante ed Angelito Tirotta.

CLAUDIO ALMANZI