L’ Atletica Val Lerrone in luce ad Imperia

IMPERIA. 19 GENN. Dopo i buoni risultati ottenuti all’ esordio nelle gare di Celle Ligure l’ Atletica Val Lerrone anche ad Imperia ha conquistato un onorevole terzo posto con Elena Cusato, nella categoria Allieve nella prima prova CDS di Cross assoluto regionale svoltasi nel parco urbano sul mare. Oltre al terzo posto della Cusato, (che ha chiuso col tempo, di 17’40″” sui 4 km), nella stessa categoria, da segnalare l’ ottimo settimo posto per Adele Nattero, col tempo 21’00”. Fra le Cadette Emma Baradel, si è piazzata al quinto posto con il tempo di 8′ e 24″ sui 2 km, mentre Nicolò Parodi ha chiuso 14esimo, in 21 primi netti sui 5 km. Nel fine settimana precedente la squadra aveva esordito conquistando al CorriCelle un primo posto con Elena Cusato (cat. Allieve), un secondo con Adele Nattero (Allieve) sui 4km, e due terzi posti con Nicolò Parodi (Allievi) sui 4 km e con Emma Baradel (cat. Cadette) sui 2 km, oltre al secondo posto di Marina Bonora nella categoria master 55/59. A presiedere la nuova società sportiva è Andrea Verna, consigliere comunale di Casanova Lerrone, tecnico Fidal, che in passato aveva già guidato con successo una società ad Acqui Terme. Ad allenare i ragazzi è Adina Navradi, tecnico Fidal, che in Romania ha conquistato ben 13 titoli nazionali di atletica, si è laureata in Scienze Motorie ed è stata insegnante. Gli altri soci fondatori sono Adriano Cusato, vice presidente, il segretario Igor Reghin e i consiglieri Elisabeta Adina Navradi, Nicolò Reghin, Angelo Parodi, Monica Napoletano. Medico sociale è la dottoressa Lisa Lanteri. La squadra di atletica Val Lerrone, che è affiliata a Fidal e CSI ed ha la sede legale a Casanova Lerrone, ha anche attivato corsi di avviamento all’ agonismo sulla pista di Villanova d’Albenga e sul campo sportivo di Casanova Lerrone. Per conoscere gli orari ed i progetti dell Atletica Val Lerrone è possibile contattare l’ indirizzo di posta elettronica atleticavallerrone@libero.it

o consultare la pagina Facebook Atletica Val Lerrone.

CLAUDIO ALMANZI