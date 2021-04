Juventus-Genoa, una sfida che trasuda storia

Centenarie di storia e di precedenti nel massimo campionato. E’ una classic(issim)a del nostro calcio la sfida tra Genoa e Juventus. I due club ad aver avuto la leadership degli scudetti vinti. All’Allianz Stadium si disputerà la sfida n° 108 in Serie A Tim. Ventuno i successi del Grifone e altrettanti pareggi, nel computo totale dei match in casa e in trasferta. Dall’ultima vittoria del Genoa a Torino nel 1991, sono passate 17 trasferte in casa dei bianconeri. Tra le curiosità statistiche: da 64 incontri in A la Juventus non pareggia per 0-0. Tra i portieri con almeno due presenze nell’attuale competizione, Mattia Perin e Gigi Buffon vantano la miglior percentuale di parate tra i numeri 1. Per Criscito sarà la 250ma partita ufficiale con la maglia del Grifone. Sei le reti realizzate in Serie A da Pandev ai campioni d’Italia.