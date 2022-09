Juve-Spezia 2-0, Gotti: Dimostrata la nostra personalità

È terminata 2-0 la sfida tra Spezia e Juventus sul terreno dell’Allianz Stadium. Queste le parole di mister Luca Gotti nel post-partita.

“Abbiamo dimostrato una maggiore personalità rispetto a quella vista a San Siro, credo che sia migliorata l’idea comune nella letture della due fasi di gioco. Nonostante questo non sono contento, è stata una partita che abbiamo giocato per la quasi totalità alla pari, e andare via senza punti dopo una prestazione così non è una soddisfazione, non voglio accontentarmi e non voglio che lo facciano i miei giocatori, dobbiamo crescere di mentalità e credere di più nel nostro potenziale.

Ripeto, non si può essere contenti di giocare così e tornare a casa senza punti e specialmente negli ultimi venti metri, dobbiamo essere più incisivi e convinti, non dare la sensazione di esser felici per esser arrivati bene in quel punto del campo e di accontentarsi.

Kiwior è un ragazzo giovane e credo che lo aspetti un grande futuro. Quando sono arrivato allo Spezia l’ho da subito fatto giocare al centro della difesa perché dopo aver analizzato le partite della scorsa stagione e quelle disputate con la nazionale non ho avuto dubbi nella scelta del ruolo.

Con il sistema di gioco che stiamo utilizzando adesso sicuramente la posizione giusta per Gyasi è quella che avete visto stasera. Inoltre, tra lui e Nzola c’è un feeling particolare, si capiscono bene in campo, anche se questa sera non sono riusciti a duettare sempre al meglio, ma era la prima volta in coppia in stagione e ci trovavamo pur sempre allo “Stadium”.

Per quanto riguarda il mercato vedremo cosa succederà domani.

Sicuramente questo sarà un campionato diverso, nettamente diviso in due parti, e nel periodo di pausa ogni cosa verrà rimessa in discussione.”