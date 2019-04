SAVONA. 12 APR. Appuntamento da non perdere per gli appassionati di lettura: lunedì sera il noto giornalista ed opinionista Antonio Polito presenterà il suo ultimo libro.

“Si tratta- ci ha spiegato Armando D’Amaro, noto scrittore ed editor- di una presentazione d’eccellenza. Non solo per la qualità dell’ ultima fatica letteraria di Polito, ma anche per la presenza del presidente di Cielle Julian Carron. Per il Ponente savonese insomma quello di lunedì sarà un evento culturale di rilievo, una occasione da non perdere per conoscere in un colpo solo due personaggi di assoluto valore”.

“Prove Tecniche di resurrezione”, edito da Marsilio e scritto da Polito, vice direttore del Corriere della Sera è un originale tentativo di rivisitazione di esperienze personali e non, storie vissute o narrate, questioni e idee reinterpretate. Polito racconta quella fase dell’esistenza in cui sentiamo di dover riepilogare, fare pulizia, applicando un sano senso pratico al nostro bagaglio di vissuto e di valori. Un viaggio in cui si susseguono tappe e conquiste, cambi di passo e cadute, attraverso cui l’ autore rivela cosa ha superato le maglie della selezione e cosa invece è risultato d’ intralcio al suo cammino di crescita come uomo, genitore, cittadino. Polito parte da un itinerario personale per giungere a una proposta estesa a tutti: avviare un percorso virtuoso per riconquistare sè stessi.

E la presenza di Juliàn Carròn presidente della fraternità di Comunione e Liberazione, alla serata sarà un importante arricchimento per riflessioni e spunti che nasceranno dall’ avvincente testa a testa fra i due.

Don Carron è un famoso teologo ed un uomo di cultura di assoluto valore. Alla guida di CL dal 2005, dopo la morte del suo fondatore Don Luigi Giussani, ha scritto molti libri e con coraggio affronta sempre, in dibattiti pubblici come questo con Polito, personaggi della cultura, della politica e dell’ attualità per far conoscere a tutti il messaggio di Don Giussani.

“La serata- conclude D’Amaro – sarà anche l’ occasione per indicare al pubblico quanto siano vicini e ci siano punti rilevanti d’ incontro fra il libro di Polito e “La bellezza disarmata” scritto da Carron. Si tratta di due volumi che ci vogliono far riflettere sulla crisi della modernità e del rapporto fra io e realtà e che ci fanno capire anche che per uscire dalla crisi dell’ io e della realtà è necessario incontrare ed ascoltare con coraggio persone libere da preconcetti o pregiudizi”.

Ad organizzare l’evento (inizio ore 21 al Teatro Moretti in piazza Castello) è stato l’ infaticabile Carlo Scrivano, ex assessore provinciale, direttore dell’Unione Provinciale degli Albergatori, che da tempo è uno dei più convinti attivisti di Comunione e Liberazione nella Liguria di Ponente. La presentazione ha avuto il sostegno del Comune di Pietra Ligure e dell’ associazione culturale “Cara Beltà” di Varigotti.

CLAUDIO ALMANZI