Joy Cadenasso e Guido Mazzoni in “Sogni & Poesie”. Il 13 maggio ore 16 a Sestri Ponente letture e presentazione dei loro libri.

Il 13 maggio alle 16 si svolgerà a Sestri Ponente l’incontro “Sogni & Poesie” con letture e la presentazione dei libri di Joy Cadenasso e Guido Mazzoni.

L’evento è ospitato dall’Associazione di Promozione Sociale “Università Popolare Sestrese” presso la sede in piazzetta Università Popolare a Sestri Ponente, Genova.

Joy e Guido, buoni amici da diversi anni, condividono tra le altre cose anche la passione per i libri ed ecco che, spinti dallo stesso slancio, decidono di presentare insieme i loro lavori.

Si tratta per entrambi della prima pubblicazione in assoluto e quindi con un valore particolare.

“La lista dei sogni – Per non dimenticare chi siamo” e “Il viaggio di un uomo”, un romanzo e una collezione di poesie. Questi i titoli dei due libri che verranno proposti e presentati al pubblico nel pomeriggio di sabato, condividendo emozioni e pensieri proprio come si fa in un gruppo di amici.

Ecco perché, per rendere l’atmosfera meno formale e più scorrevole, l’incontro sarà moderato dal presentatore e conduttore radio-tv Bruno Santoro che ridendo e scherzando porterà i due autori a raccontare storia e aneddoti di queste opere prime.

L’evento sarà accompagnato anche da alcune letture estratte dai libri, recitate dall’attore e amico Luca Cevasco. Gli autori saranno felici di soffermarsi con i presenti per un saluto e magari anche per firmare una copia del libro.

I LIBRI

“La lista dei sogni – Per non dimenticare chi siamo” di Joy Cadenasso:

romanzo in parte autobiografico dove l’autrice racconta una sua personale lista di 10 sogni, possibili e impossibili, riflettendo per ognuno su alcune questioni riguardanti la sua vita e la vita in generale. Le passioni, gli amici, l’amore e tutto ciò che ci circonda.

L’intento del libro è proprio quello di dare valore a ciò che abbiamo facendo attenzione alle piccole cose, fino a rendersi conto che forse, analizzando bene, molto di ciò che sogniamo è già presente in qualche modo nella nostra vita, anche se in forma “leggermente diversa”.

In coda al libro una serie di pagine dove il lettore può riflettere e stilare la sua lista dei sogni.

Il libro è anche arricchito da illustrazioni, in copertina e tra le pagine, che sono realizzate dalla stessa autrice.

“Il viaggio di un uomo” di Guido Mazzoni:

raccolta di poesie di genere prevalentemente noir, che racconta le emozioni e i pensieri dell’autore distribuiti nell’arco di oltre 15 anni e che si snoda su più tematiche come la solitudine, la sofferenza, la storia, gli animali, le leggende e molto altro. Passioni, mondo ed esperienze di vita dal suo punto di vista.

Dove trovare i libri online

“La lista dei sogni – Per non dimenticare chi siamo” di Joy Cadenasso è disponibile anche su Amazon al seguente link https://amz.run/6AR5

“Il viaggio di un uomo” di Guido Mazzoni è disponibile anche su Amazon al link https://amz.run/6fwN

Maggiori informazioni

INGRESSO GRATUITO

Quando e Dove? 13 maggio ore 16.00 presso l’Università Popolare Sestrese in piazzetta Università Popolare a Genova Sestri Ponente di fianco al Teatro Verdi.

Evento organizzato da RGB Produzioni.

Per prenotazioni 3480570333

Joy Cadenasso: Facebook -> @joycadenasso / Instagram -> @giorgiacadenasso84

BREVI BIO

Joy Cadenasso

Giornalista pubblicista iscritta all’Ordine Nazionale, conduttrice radio-televisiva, voice over, cantante.

Collabora da anni con Liguria Notizie ed altre redazioni da tutta Italia. Autrice e conduttrice del programma di intrattenimento tv “Sempre Curiosa” in onda in versione televisiva su 111tv e Telegenova e in versione radiofonica su Radio Onda Ligure. Da sempre amante della scrittura e della lettura.

Guido Mazzoni

Guida naturalistica all’Acquario di Genova è un appassionato di animali e di vari argomenti come il paranormale, le leggende, le stranezze, le figure mitologiche e molto altro. Amante dei libri e della poesia.