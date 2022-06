IV edizione del Marina di Varazze Classic Cars

4-5 giugno 2022: Marina di Varazze Classic Cars scalda i motori: una breve anteprima delle vetture che rappresentano un secolo di storia delle auto.

Iscrizioni chiuse per la IV edizione del Concorso d’Eleganza di Marina di Varazze che, pur senza aver subito stop nemmeno l’anno scorso, torna ora con una formula completa e possibilità di vivere i momenti di convivialità con ancor maggiore serenità.

In esposizione, a partire da sabato pomeriggio, vetture che coprono quasi un secolo di storia dell’automobilismo e che permetteranno al pubblico di ammirare l’evoluzione della mobilità sportiva e da turismo. Il Concorso è aperto a vetture ante Anni ’80 cui, da quest’edizione, si aggiunge la categoria Youngtimer con l’obiettivo di avvicinare anche i più giovani a questo affascinante mondo.

Momento clou della manifestazione: la sfilata delle auto domenica mattina dalle 11.00 sul panoramico Lungomare Europa di Varazze, aperto alle auto per l’occasione. Le vetture saranno disposte in banchina a Marina di Varazze per l’intero weekend e visibili a tutti gli appassionati di ogni età.

Tra le splendide ‘signore dei motori’ che incanteranno gli armatori e il pubblico di Marina di Varazze ‘raccontate’ dalla voce di Attilio Facconi, storico dell’auto che da tempo collabora con Rai Tg2 Motori come consulente per le auto d’epoca:

FIAT 509 A Torpedo del 1927

Si tratta di una vettura presentata nel 1925, che ha scritto la storia dell’auto e della Fiat. È la prima auto costruita in serie negli stabilimenti del Lingotto con un motore da 990cc a tre marce. La 509 A si distingue, rispetto alla serie precedente per affidabilità. La Fiat omaggia Gabriele d’Annunzio della nuova 509 cabriolet. È proprio l’utilizzo di questa vettura, che porta il poeta a risolvere l’annosa questione sul genere dell’auto. Per il Vate la questione è risolta perché “L’Automobile è femminile”: e lo suggerisce al Senatore Agnelli. La Fiat 509 è la prima vettura offerta sul mercato con la vendita a rate mensili Sava.

Singer modello 9 HP Sport del 1934

La Singer Nine è un’auto prodotta dalla Casa inglese Singer Motors. Si tratta di un nuovo modello economico di discreto successo prodotta dal 1933 al 1937. Auto sportiva dotata di un motore da 972 cc con alberi a camme in testa e due carburatori capace di 34 cv.

Ferrari 512 BB del 1977

La Ferrari 512 BB (Berlinetta Boxer) segna un importante momento di evoluzione tecnico-stilistica della Casa. Monta un propulsore posteriore a 12C da 4942cc con una potenza di 360Cv. Disegnata da Pininfarina è poi prodotta da Scaglietti. Ne sono stati costruiti 929 esemplari.

Lamborghini Diablo VT del 1995

La Diablo VT (Viscous Traction) a trazione integrale e porte a coltello. Motore a 12C da 5700 cc. da 492 Cv. Della versione VT ne vengono costruiti solo 400 esemplari.

Un ringraziamento speciale da parte di Marina di Varazze agli sponsor: Bedda Madre, Mafra e Calcagno-Basilico Genovese DOP.

Il Concorso di Eleganza Marina di Varazze Classic Cars, organizzato da Marina di Varazze e dal Club Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori di Albenga, è registrato tra le manifestazioni ufficiali del calendario ASI.

Fonte: Marina di Varazze

