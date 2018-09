Italia-Ucraina, aperta la prevendita per la sfida di Genova

Quando la Sampdoria O il Genoa non gioca, cosa c’è di meglio di tornare al “Ferraris” a tifare per l’Italia di Roberto Mancini.

Mercoledì 10 ottobre, in concomitanza con lo stop della Serie A, si disputerà tra le torri rosse di Marassi l’amichevole tra gli Azzurri e l’Ucraina (calcio d’inizio alle ore 20.45). Una partita per Genova e per i genovesi.

Biglietteria. I biglietti per la gara sono già in vendita nelle ricevitorie TicketOne e online su vivoazzurro.it e ticketone.it. Davvero tanti i prezzi agevolati: ne potranno usufruire donne, Under 18 (nati dopo il 10 ottobre 2000) e Over 65 (nati prima del 10 ottobre 1953); ma non solo: anche gli Under 6 e i possessori della Card Vivo Azzurro.