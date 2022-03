Nuova tragedia a tinte azzurre: la Macedonia segna al ’92 dopo un assedio italiano durato per tutta la gara spedisce ancora una volta fuori la Nazionale dal Mondiale.

Un gol di Trajkovski al 92′ elimina l’Italia che non parteciperà al Mondiale in Qatar. Dopo Russia 2018, altra amarezza per gli Azzurri che dominano la partita ma non riescono a sfruttare le tante palle gol create soprattutto con Berardi. Passa la Macedonia del Nord che affronterà il Portogallo in finale, Italia a casa.

ITALIA-MACEDONIA DEL NORD 0-1

92′ Trajkovski

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Mancini (89′ Chiellini), Bastoni, Emerson; Barella (77′ Barella), Jorginho, Verratti; Berardi (89′ Joao Pedro), Immobile (77′ Pellegrini), Insigne (64′ Raspadori). Ct Mancini.

MACEDONIA DEL NORD (4-4-2): Dimitrievski; S. Ristovski, Velkovski (86′ Ristevski), Musliu, Alioski; Churlinov, Bardi, Ademi (59′ Spirovski), Nikolov (59′ Askovski); Trajkovski, M. Ristovski (71′ Miovski). Ct. Milevski

Ammoniti: Velkovski